Heute früh kam es beim Bahnhof Berikon-Widen auf der Mutschellen-Passhöhe zu einem heftigen Unfall, wie die Kantonspolizei Aargau auf Twitter mitteilt. Medienchef Roland Pfister zur AZ: "Ein Lastwagen kollidierte mit einer Zugkomposition der Bremgarten-Dietikon-Bahn." Gemeldet wurde der Unfall der Polizei um 7.15 Uhr.

Feuerwehr, Ambulanz und Polizei stehen im Einsatz. Ob Personen verletzt worden ist, darüber liegen noch keine gesicherten Informationen vor.

Die Kantonspolizei warnt vor Verkehrsbehinderungen mit Stau in der Region. Die Mutschellen-Passhöhe sollte nach Möglichkeit umfahren werden.

Der Bahnverkehr zwischen Beinwil am See und Hitzkirch auf der Linie Lenzburg - Luzern ist unterbrochen, wie die SBB mitteilen. Die S-Bahnzüge S 9 fallen zwischen Beinwil am See und Hitzkirch aus. Reisende von Lenzburg nach Luzern sollten via Rotkreuz reisen. (pz)