Es ist kurz vor 17 Uhr an einem Mittwochabend, die Abendsonne leuchtet in warmen Farben über einem friedlichen Wohnquartier in Dottikon. In einer der Wohnungen lebt Luisa José, Künstlername Luizella. Im Januar wurde ihr Casting bei «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) ausgestrahlt, in dem sie von Xavier Naidoo die goldene CD und somit den Direkteinzug ins Auslandcasting in Thailand erhielt. Über eine Million Mal wurde das Video angeklickt.

Seither ist die 18-jährige Sängerin gefragt: Ihre Follower auf Instagram sind von 21'000 auf fast 50'000 angestiegen, auf Youtube hat sie bald 2000 Abonnenten, Journalisten wollen sie für Interviews treffen.

Einen Termin mit der Aargauerin zu erhalten, ist schwierig. Doch zum ausgemachten Zeitpunkt ist Luisa nicht zu Hause, wie ihre Mutter erklärt. Sie meldet sich via Mail und kündet 20 Minuten Verspätung an. Draussen spielen die Kinder im Innenhof bereits in der Dämmerung, als sie gegen 18 Uhr mit einer knappen Stunde Verspätung eintrifft.