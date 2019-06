Es müssen schreckliche Momente gewesen sein, die J.E.* in der Nacht auf letzten Sonntag erleben musste. Die ??-jährige schlief in ihrem Bett, als plötzlich ein unbekannter Mann in ihr Schlafzimmer eindrang und sich an ihr sexuell verging. «Erst streichelte er mir übers Dekolleté», erklärte ?? gegenüber dem Regionalsender Tele M1. «Dann riss er mich am T-Shirt und am Arm aus dem Bett und hat versucht, meinen Mund zuzuhalten.»

J.E. habe sich mit Händen und Füssen gewehrt, worauf der Mann schliesslich die Flucht über die Terrassentür ergriff. Mit lautem Geschrei lief die junge Frau dem Übeltäter hinterher. Dabei weckte sie ihren Ehemann, der wegen einer Migräne im Kinderzimmer übernachtete. Dieser verfolgte den Angreifer und konnte den offensichtlich betrunkenen Mann stellen.

Nach einer kurzen Rangelei habe sich der Mann losreissen können und sei verschwunden. Doch es dauerte nicht lange, da stand der Unbekannte schon wieder vor der Tür. Dieses Mal konnte er vom Ehemann so lange festgehalten werden, bis die Polizei eintraf und den Schweizer aus der Nachbarschaft abführte.

Zwar wurde ein Verfahren wegen Hausfriedensbruch und sexueller Nötigung gegen den Mann eröffnet. Der mutmassliche Täter sei aber bereits wieder auf freiem Fuss. Fiona Strebel, Mediensprecherin bei der Aargauer Staatsanwaltschaft, erklärt dies so: «Man kann eine beschuldigte Person nicht einfach in Untersuchungshaft stecken. Neben dem dringenden Tatverdacht braucht es dafür zwingend mindestens einen Haftgrund, etwa Flucht- oder Verdunkelungsgefahr.»

Für die Beriker Familie ist das ein schwacher Trost. Sie fordert darum, dass der Mann aus der Nachbarschaft hinter Gitter muss. (luk)