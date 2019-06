In den meisten Anklagepunkten wurde Malm schuldig gesprochen, das Urteil listet folgende Delikte auf: mehrfache Tätigkeit als Arzt ohne Bewilligung, mehrfache Urkundenfälschung, mehrfacher Betrug, Zweckentfremdung von Arbeitnehmerbeiträgen an AHV und berufliche Vorsorge, Veruntreuung von Quellensteuern und Misswirtschaft.

Freispruch in vier Punkten

Einen vollständigen Schuldspruch gemäss den Anträgen der Staatsanwaltschaft gab es allerdings nicht. Das Gericht sprach Malm nur bei den Rezepten der Urkundenfälschung schuldig, bei den umstrittenen Arztberichten und Rechnungen an die Krankenkassen gab es einen Freispruch.

Ebenfalls freigesprochen wurde der Arzt vom Vorwurf der Beschimpfung – laut der Staatsanwaltschaft soll er Polizisten massiv beleidigt haben, die bei ihm eine Hausdurchsuchung durchführten. Zudem berücksichtigte das Gericht bei der Frage, ob Malm ohne Bewilligung als Arzt tätig war, nur den Zeitraum ab dem 14. Juni 2016. Dies, weil mögliche frühere Delikte verjährt seien, wie dem Urteil zu entnehmen ist.

Landesverweisung für fünf Jahre

Nicht um medizinische Fragen ging es beim Anklagepunkt, der Malm die Landesverweisung einbrachte. Schon bei seiner Praxis in Rudolfstetten, die 2014 in Konkurs ging, hat er laut Staatsanwaltschaft 72'000 Franken an Quellensteuern nicht abgeliefert. Beim Ärztezentrum Mutschellen, das derzeit in Liquidation ist, waren es 226'000 Franken. Dazu kommen AHV- und IV-Beiträge von knapp 400'000 Franken, sowie Arbeitnehmer-Beiträge für die berufliche Vorsorge von rund 290'000 Franken, die er nicht zahlte.

Aus der Sicht der Staatsanwaltschaft ist die Landesverweisung für Malm zumutbar, zumal dieser in Deutschland arbeitet und in der Schweiz keine Familienangehörigen hat. Der Verteidiger des Arztes wies darauf hin, dass Malm eine gültige Niederlassungsbewilligung C für die Schweiz habe. Das Niederlassungsrecht dürfe nur beschränkt werden, wenn ein EU-Bürger eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit der Schweiz darstelle. Dies sei bei Malm nicht der Fall, deshalb sei von der Landesverweisung abzusehen.

