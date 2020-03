Lagergebäude komplett ausgebrannt – Ursache noch unklar

Am späten Montagabend gegen 22.15 Uhr ging beim Feuerwehrnotruf 118 die Meldung über einen Brand einer Liegenschaft am Klosterweg in Bremgarten ein. Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Kantons- und Regionalpolizei rückten an Brandort aus.

Aus einer Liegenschaft, die als Lagerhalle benutzt worden sein dürfte, stieg starker Rauch auf. Das Gebäude befindet sich in der Nähe eines Pfarramtes und der Kirche. Vor Ort kamen die Feuerwehren Bremgarten, Zufikon, Wohlen sowie Mutschellen zum Einsatz.

Personen wurden beim Brand keine verletzt. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Das Gebäude ist total ausgebrannt. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache eingeleitet – diese ist noch unbekannt.

Polizeibilder vom März