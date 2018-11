Endlich hast du ein richtiges Gespräch mit Kandidatin Mona geführt! Obwohl sie vier Rosennächte überstand und auf der Schatzsuche in der Episode der vergangenen Woche eine Massage von dir bekam, wusste ich gar nichts über sie. Bis sie mit Bellydah knutschte, hatte ich ihre Existenz nicht einmal wahrgenommen. Deshalb war ich besonders gespannt, was sich hinter den Tattoos und dem Nasenring verbirgt. «Also ich ha vell Interässene imfall», verkündete die Luzernerin. Zum Beispiel: Quantenphysik. Dein «aah dasch au speziell» als Antwort machte aber spürbar, dass dich diese Eigenschaft von Mona entweder nicht so begeistert oder du keine Ahnung hast, was das genau ist. Monas Mitstreiterinnen gaben ihr Unwissen immerhin offen zu. «Was isch das?», fragte Mia verwirrt. Sanja konnte ihr keine Erklärung liefern: «Keine Ahnung – irgendwas mit Physik.» Nach diesen Aussagen mussten die beiden selber über sich lachen.

Mona verbrachte so wenig Zeit mit dir, dass sogar die sonst so streitfreudigen Damen das Gespräch legitim fanden. Sie begannen schon fast mit den Nettigkeiten zu übertreiben: «Aber ey, ich gönns ihre irgendwie au dure, irgendwodure gönnis ihre au», behauptete Influencerin Mia wortgewandt. Ihre Erzfeindin, Immobilienmaklerin Fabienne, stimmte zu. Sanja entlarvte diese Heuchelei und brachte die beiden schnell zurück auf den Boden: «Jetzt tut doch nicht so als wärt ihr so lieb – kommt – ich sehs in euren Augen.» Die Österreicherin hat zwar völlig Recht, aber auch sie gab sich in dieser Folge unschuldiger, als sie ist. In der Villa machte das Gerücht die Runde, dass sie mit dir bereits intim geworden sei (die anderen Ladys waren schockiert. Ich weniger). Das Gleiche erzählte man sich über Mia. Die beiden Angeklagten waren sich einig: Das ist das Letzte und völlig kindisch. Man bedenke, dass die zwei Damen nie ein Blatt vor den Mund nehmen, wenn es darum geht andere schlecht zu machen, sich bei der Zimmerverteilung aufführten, als wären sie noch in der Vorschule, Mia eine Kandidatin im Wäscheraum einsperrte und Sanja sich weigerte dem Neuzugang Caroline die Hand zu geben. Wer ist da kindisch? Ihre Hasstiraden richteten sich vor allem gegen die St. Gallerin Ana, von der sie glauben, sie habe die Gerüchte in Umlauf gesetzt. «Wie kann sie sich nicht schämen, wirklich», fand Sanja und Mia setzte noch eins an Scheinheiligkeit obendrauf: «Besch huere schlächt erzoge wennd so öppis machsch.» Und verkündete während der Rosennacht vor allen, dass Ana keine Rose bekommen sollte. So viel zum Thema Kindergarten. Ana reagierte aber gelassen und liess sich nicht provozieren. An solchen Situationen solltest du erkennen, welche der Frauen erwachsen genug ist, um deine Eine zu werden.

