Eine 67-jährige Frau fuhr am Freitagmittag mit ihrem Toyota auf der Freiämterstrasse in Wohlen in Richtung Zentrum. Gleichzeitig fuhr ihr eine 27-jährige mit ihrem Mercedes entgegen. Aus noch ungeklärten Gründen kollidierte der Mercedes in der Folge mit der hinteren linken Fahrzeugseite des Toyotas. Daraufhin prallte der Mercedes gegen eine Fassade einer Liegenschaft. Die Mercedes-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu.



Der Sachschaden beträgt zirka 25'000 Franken. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen.



Die Mobile Polizei in Schafisheim (Tel. 062 886 88 88) bittet Zeugen, die zum Fahrverhalten des weissen Mercedes A-Klasse Angaben machen können, sich zu melden

Aktuelle Polizeibilder vom September: