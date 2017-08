War es bei Ihnen damals klar, dass sich alle am Zirkus beteiligen?

Wir waren keine Zirkusfamilie, wie wir es heute sind. Ich habe ganz normal in Wohlen die Schule absolviert und mich danach entschieden, Jongleur zu werden. Meine Eltern haben mich dabei unterstützt. Bei meinen Kindern geht es vielmehr darum, aus dieser Welt auszubrechen und eine Entscheidungsgrundlage zu haben. Ich hätte damals durch eine Lehre den Anschluss als Artist verloren, meine Jungs haben neben der Lehre die ganze Zeit auch im Zirkus gearbeitet.

Sie nannten die Gründung des Zirkus 1985 einmal eine verrückte Idee. Warum?

Meine Familie hatte vom Zirkusbusiness wenig Ahnung. Wir hatten einen unglaublichen Willen, dies zu erreichen, und ein Umfeld, das diese Motivation mit uns teilte. Die Familie Muntwyler war ja damals nicht im Zirkusbusiness. Einen Zirkus zu gründen, war für uns ein Sprung ins kalte Wasser, kopfvoran. Dazu kommt, dass es damals schon viel Konkurrenz gab. Niemand hat auf den Circus Monti gewartet.

Was Sie nicht davon abhielt, es trotzdem zu tun …

Es war ein Bauchentscheid, ohne lange abzuwägen. Wir waren drei Jahre mit einem anderen Zirkus unterwegs, danach haben wir uns mit der ganzen Familie an einem anderen Zirkus beteiligt. Dann entschieden wir uns, unsere Ideen in einem eigenen Zirkus umzusetzen.

Wie viel Einfluss haben Sie als Vater darauf, dass Ihre Söhne einmal den Zirkus weiterführen werden?

Ich erwarte von ihnen nicht, dass sie den Zirkus weiterführen. Deshalb wollte ich ja auch, dass sie Alternativen haben. Ich bemühe mich, mit der ganzen Familie zusammen den Zirkus in eine Richtung zu bewegen, wo er uns auch noch ein Leben daneben erlaubt. Ich will noch etwas sehen von der Welt. Auch meine Kinder lieben den Zirkus und sind motiviert, viel dafür zu geben. Wir haben 30 Jahre Pionierzeit hinter uns und für den Zirkus gelebt. Ich war in den letzten 30 Jahren nie mehr als eine Woche am Stück weg, und das hat so gestimmt für mich. Dies will und kann ich jedoch von meinen Kindern nicht erwarten.

Im Jahr 2015 hat sich Ihr Konzept enorm verändert. Hat sich dieser Schritt bewährt?

Nach 30 Jahren merkten wir immer mehr, dass für uns etwas nicht mehr stimmte. Nicht der wirtschaftliche, sondern der persönliche Aufwand und Ertrag stimmten nicht mehr überein. Nach zweieinhalb hektischen Jahren der Umstrukturierung geht es in die richtige Richtung. Die verkürzte Tournee mit neun Standorten macht richtig Freude, das Variété ist bereits nach zwei Spielzeiten sehr erfolgreich, und die zugekaufte Zeltvermietung passt immer besser in unser Unternehmen.

Worauf sind Sie aus den letzten 32 Jahren besonders stolz?

Ich bin besonders stolz darauf, wie sich der Zirkus entwickelt hat. Es war in den ersten Jahren ein riesiger Kampf. Dass es ihn heute noch gibt, ist keine Selbstverständlichkeit. Dass man den Namen kennt und mit einem positiven Erlebnis in Verbindung bringt, ist toll. Damit haben wir unglaublich viel erreicht. Es erfüllt mich mit Stolz, wenn die Leute sagen «Heute gehen wir zum Monti», und nicht «wir gehen in den Zirkus».

«Dreambox» Das neue Programm des Circus Monti feiert Premiere: Fr., 4. August, Schützenhausplatz Wohlen. Infos zur Tournee unter www.circus-monti.ch.