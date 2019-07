Am Dienstag, kurz vor 2.00 Uhr, meldete ein Anwohner der Polizei, dass am Bahnhof Bremgarten ein Motorboot, welches auf einem Anhänger stand, in Brand geraten sei.



Die ausgerückte Feuerwehr konnte den Brand umgehend löschen. Dies teilt die Kantonspolizei mit. Ein Fahrzeug, welches neben dem Boot stand, wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Ein weiterer kleinerer Brandherd, der entstanden war, konnte ebenfalls gelöscht werden. Beim Überblicken des Schadenplatzes konnte zudem festgestellt werden, dass auf dem Bahngleis der BDWM Bahn eine Baustellenabschrankung aufgestellt wurde.