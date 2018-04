Tatort war ein Garagenbetrieb in Muri, deren Eigentümer im gleichen Gebäude wohnhaft sind. Scheibengeklirr schreckte das Ehepaar am Mittwoch etwa um drei Uhr aus dem Schlaf.

In der Folge drangen zwei schwarz gekleidete, maskierte Männer in die Wohnung ein und bedrohten das Ehepaar mit einer Pistole. Die Täter fesselten ihre Opfer mit Klebeband und verlangten in gebrochenem Deutsch nach Geld und Wertsachen.

Die Opfer gaben ihnen das vorhandene Bargeld, worauf die Täter noch sämtliche Räume durchwühlten. Schliesslich verschwanden sie.

Die Betroffenen konnten sich befreien und alarmierten gegen fünf Uhr die Polizei. Diese löste sofort eine Fahndung aus, konnten die längst geflüchteten Täter jedoch nicht mehr fassen.

Die beiden Opfer kamen mit dem Schrecken davon. Die Täterschaft erbeutete mehrere tausend Franken Bargeld. Wie die Polizei feststellte, waren die Täter über ein Baugerüst auf den Balkon gestiegen und hatten dort mit einem schweren Hammer die Glastüre eingeschlagen.

Die Kriminalpolizei (Telefon 062 835 81 81) sucht Augenzeugen, die im Bereich der Luzernerstrasse verdächtige Beobachtungen machten.