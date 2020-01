Vermisster 47-Jähriger wieder aufgetaucht

Nur in T-Shirt und Jeans bekleidet verliess E. A. seinen Wohnort in Boswil zu Fuss in unbekannte Richtung. Seine Brille liess er zurück, obwohl er darauf angewiesen ist. Sämtliche Abklärungen und Suchmassnahmen nach dem Vermissten blieben vorderhand erfolglos. Am Donnerstagnachmittag erklärte die Kantonspolizei dann, der Vermisste sei den Umständen entsprechend wohlbehalten angetroffen worden.

