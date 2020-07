Wegen einer Fahrlässigkeit: Brand richtet grossen Sachschaden an

Vom Brand betroffen war ein Gartenhaus an der Jurastrasse in Wohlen. Anwohner bemerkten am Donnerstag kurz vor 21 Uhr den Brand eines Gartenhauses. Die alarmierte Feuerwehr konnten den Brand rasch löschen.



Verletzt wurde niemand. Der Brand verwüstete jedoch das ganze Gartenhaus und richtete erheblichen Schaden an. Nach ersten Erkenntnissen ist der Brand auf eine Fahrlässigkeit im Umgang mit heisser Asche zurückzuführen.

