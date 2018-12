Auf den Fricktaler Strassen ereigneten sich im letzten Jahr 167 Unfälle. Dies zeigt eine Auswertung der kantonalen Unfallstatistik. Zu 88 Unfällen kam es dabei im unteren, zu 79 im oberen Fricktal. Die gute Nachricht: Die beiden Fricktaler Bezirke bildeten das Schlusslicht in der kantonalen Unfallstatistik, die vom Bezirk Baden mit 356 Unfällen angeführt wird. Insgesamt ereigneten sich im Fricktal 8,4 Prozent der Aargauer Unfälle. Mit Abstand die meisten Unfälle im Fricktal passierten in Rheinfelden – hier musste die Polizei 39 Mal ausrücken. Es folgen mit deutlichem Abstand Frick (16), Möhlin (16), Eiken (12) und Stein (9). Erfreulich: In acht Gemeinden – Gansingen, Münchwilen, Oeschgen, Zeihen, Hellikon, Obermumpf, Olsberg und Zuzgen – gab es im letzten Jahr keinen einzigen Unfall. In fünf weiteren Gemeinden – Hornussen, Wölflinswil, Magden, Wallbach und Wegenstetten – gab es zudem nur einen Unfall.

Zählt man die Unfälle auf dem Fricktaler Autobahnabschnitt der A3 hinzu, kam es im letzten Jahr zu 237 Kollisionen. Besonders oft krachte es auf der Autobahn dabei auf Höhe Rheinfelden (25) und Kaiseraugst (15), wo sich die Autos in den Stosszeiten tagtäglich stauen. Verschont blieb das Fricktal im letzten Jahr auch von einem tödlichen Verkehrsunfall. Neben dem Bezirk Kulm sind die beiden Fricktaler Bezirke die einzigen, wo 2017 kein Mensch auf den Strassen sein Leben lassen musste. Insgesamt kamen im Aargau 15 Menschen bei Unfällen ums Leben, am meisten im Bezirk Aarau (3). 19 Schwerverletzte 19 Personen verletzten sich im Fricktal im letzten Jahr bei Verkehrsunfällen schwer, 7 im Bezirk Laufenburg und 12 im Bezirk Rheinfelden. Das entspricht neun Prozent der Schwerverletzten im Aargau. Am meisten Schwerverletzte gab es im letzten Jahr in Zeiningen. Hier wurden zwei Personen lebensbedrohlich verletzt, drei erheblich. In Erinnerung geblieben ist dabei vor allem der Schlittelunfall am 21. Januar. Drei Kinder sausten mit ihren «Füdlibobs» einen kleinen, steilen Pfad hinunter und kollidierten auf dem Bachtalenweg mit einem Pick-Up.

Auf dem vordersten der drei Bobs sass ein damals 14-Jähriger; er wurde beim Aufprall schwer verletzt. Für kurze Zeit schwebte er nach dem Unfall sogar aber in Lebensgefahr, weil seine Lungenfunktion beeinträchtigt war. Die beiden Mädchen auf den anderen Bobs wurden beim Unfall leicht verletzt. Der Fahrer des Geländewagens musste sich im März 2018 vor dem Bezirksgericht verantworten; er wurde freigesprochen. Schwer verletzt wurde zudem im September ein 83-jähriger E-Bike-Fahre, der beim Einmünden in die Zeininger Hauptstrasse mit einem Auto kollidierte. Drei Schwerverletzte gab es 2017 in Stein, je zwei in Rheinfelden, Frick, Möhlin und Gipf-Oberfrick. Bisweilen musste der Rettungshelikopter zu den Unfällen ausrücken. So etwa Anfang Mai nach Gipf-Oberfrick. Ein Automobilist wollte auf der Landstrasse nach links abbiegen, als ihm ein Motorradfahrer entgegenkam. Der 64-jährige Töfffahrer prallte frontal gegen das Auto und musste mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. Viele Verletzte in Rheinfelden Leicht verletzt wurden bei Unfällen im Fricktal insgesamt 87 Personen, 52 im unteren und 35 im oberen Fricktal. Im ganzen Kanton waren es 989 Personen. Die klar meisten Leichtverletzten forderten Unfälle in Rheinfelden. 24 Personen wurden verletzt; zählt man die Verletzten bei den Autobahnunfällen auf Höhe Rheinfelden dazu, sind es sogar 37. Ebenfalls im zweistelligen Bereich liegt die Opferzahl in Möhlin. Hier zogen sich im letzten Jahr 14 Personen bei Unfällen Verletzungen zu. Dahinter folgen Frick, Herznach und Schwaderloch mit je fünf Leichtverletzten. Drei Fussgänger kamen 2017 im Aargau bei Unfällen ums Leben, 42 wurden schwer und 99 leicht verletzt. Das Fricktal blieb im letzten Jahr glücklicherweise von Unfällen, bei denen ein Fussgänger getötet wurde, verschont. Allerdings gab es vier schwer verletzte Fussgänger. Zwei in Zeiningen und je einer in Rheinfelden und Frick.