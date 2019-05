Stadtammann Herbert Weiss spricht von einem «notwendigen Übel». Klar sei, dass die Sanierung durchgeführt werden müsse, und auch die Stausituation entspreche in etwa den Erwartungen. «Doch gerade beim Gewerbe sorgt die Baustelle auch für schmerzhafte Einbussen.» Man sei deshalb im ständigen Austausch mit dem Kanton und suche nach Verbesserungsmöglichkeiten.

Geschuldet ist der lange Stau der einspurigen Verkehrsführung wegen der Innerortssanierung der Kantonsstrasse. Seit Anfang Jahr ist die Baustelle in Betrieb, insgesamt ist eine Baudauer bis Oktober 2020 veranschlagt. Es werde intensiv gearbeitet, sagt Daniel Mathys, Projektleiter bei der Abteilung Tiefbau. Derzeit seien 12 Mann auf der Baustelle im Einsatz.

25 Minuten stand im Stau, wer am Freitag um 12.15 Uhr von Sisseln herkommend durch Laufenburg fahren wollte. So jedenfalls war es auf der Routenplaner-Website Mydrive von TomTom vermerkt. Im Laufe des Nachmittags reduzierte sich die Staudauer dann zeitweise auf unter zehn Minuten – um im Feierabendverkehr wieder anzusteigen. Um 16.30 Uhr betrug die Stauzeit erneut 24 Minuten Richtung Sulz und gut zwei Minuten Richtung Sisseln.

Stark betroffen ist etwa die Bäckerei Maier. «Die Verkehrssituation hat immer einen direkten Einfluss auf den Detailhandel», sagt Geschäftsführer Roman Maier. Wer im Stau ohnehin schon viel Zeit verloren habe, der halte nicht noch an, um einzukaufen, weiss Maier. «Andere Kunden umfahren die Baustelle grossräumig und bleiben deshalb aus.» Letztlich führe dies zu Umsatzeinbussen von bis zu 20 Prozent.

Ebenfalls stark betroffen ist die Garage und Tankstelle Vallanzasca von René Schnetzler. «Oftmals blockieren die im Stau stehenden Fahrzeuge unsere Einfahrt», so Schnetzler. Zwar habe der Kanton mittlerweile eine Tafel angebracht, die darauf hinweist, dass die Einfahrt freigehalten werden müsse, doch der Erfolg der Massnahme halte sich bislang in Grenzen. «Ich spüre die Auswirkungen jetzt schon deutlich, obwohl die eigentliche Baustelle noch nicht bei uns ist», so Schnetzler. Er befürchtet, dass sich die Situation noch verschlimmert, je näher die Baustelle kommt.