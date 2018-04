Von dem Argument des Regierungsrates, dass mit knapp 800 Reisenden pro Tag der Abschnitt Stein-Säckingen– Laufenburg ein zu geringes Nachfragevolumen habe und die Einführung des Halbstundetaktes nicht gerechtfertigt sei, hält Agustoni wenig. «Das Angebot muss ja erst einmal da sein, damit es überhaupt genutzt werden kann», so Agustoni, der hofft, dass das Schreiben der Fricktaler Gemeindeammänner in Aarau Anklang findet, wenn dort Anfang Juni über die Motion abgestimmt wird.

Dies hofft auch der Laufenburger Stadtammann Herbert Weiss, der sich enerviert, dass die Region Laufenburg in Sachen Bahnverkehr in den letzten Jahren aussen vor gelassen wurde. «Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass wir lediglich einen Stundentakt haben, während andere einen Viertelstunden-Takt bekommen.» Für Weiss ist klar, dass das Angebot für viele Pendler in der Region alles andere als optimal ist: «Wer will denn heute noch bis zu einer Stunde auf den nächsten Zug warten?», fragt Weiss und schiebt nach, dass man sich dann nicht wundern darf, dass zu den Verkehrsspitzen morgens und abends der Verkehr durch Laufenburg und um das Sisslerfeld zum Stillstand kommt. «Wir brauchen den Halbstunden-Takt, damit unsere Region attraktiv bleibt», so Weiss.

«Druck von der Strasse nehmen»

Roger Fricker, Präsident der Gemeindeammänner-Vereinigung des Bezirks Laufenburg, sieht das ähnlich. «Wir brauchen das zusätzliche Bahnangebot, um den Druck von der Strasse zu nehmen und einem Verkehrskollaps entgegenzuwirken.» Genau aus diesem Grund hätten sich auch die anwesenden Gemeindeammänner einstimmig dafür entschieden, die Motion von Agustoni zu unterstützen. «Ich gehe davon aus, dass durch den Appell sämtlicher Gemeindeammänner einer Region, dem Grossen Rat deutlich wird, wie wichtig das zusätzliche Bahnangebot für das Fricktal ist», so Fricker.