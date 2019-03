Am Firmengebäude der Baufirma Renus Group AG an der Kohlackerstrasse in Wallbach werden auf einem Schild noch motivierte Mitarbeiter gesucht. Ein Zimmermann ebenso wie ein Schreiner und ein Mitarbeiter in der Dachdeckerei. Doch seit Montag ist bekannt: Die Renus Group AG hat Insolvenz angemeldet.

Am vergangenen Freitag hat Patrick Hirzel, Geschäftsführer und einziger Verwaltungsrat, die Zahlungsunfähigkeit der Baufirma festgestellt, die Insolvenzerklärung abgegeben und so beim Bezirksgericht Rheinfelden den Konkurs beantragt. Am Montag wurden die rund 40 Mitarbeiter und die Kunden von Hirzel informiert. «Es herrschte grosse Betroffenheit. Alle machen sich verständlicherweise Sorgen, wie es weiter geht», sagt Hirzel gegenüber der Aargauer Zeitung.