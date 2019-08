Sascha Müller hat dem Littering durch Zigarettenstummel den Kampf angesagt. Am Sonntagmorgen sammelte er im Bahnhof Augarten in Rheinfelden auf einer Fläche von zweieinhalb Quadratmetern die weggeworfenen Glimmstängel ein. Nur 30 Minuten lang musste er sich bücken, um eine 1,5-Liter-Flasche zu füllen, wie «20 Minuten» berichtete.

Müller stösst sauer auf, dass so manch einer das Rauchverbot im Bahnhof Augarten ignoriere. Schlimmer sei jedoch, dass die Raucher den Glimmstängel einfache in die freie Natur werfen. «Das nervt mich ungemein. Das ist Sondermüll. Die giftigen Stoffe ziehen in den Boden ein und belasten diesen», sagt er.

Um ein Zeichen gegen die Umweltverschmutzung zu setzen, bat er in der Facebook-Gruppe «Du bisch von Rhyfälde wenn» die Mitglieder um Unterstützung, «den hochgiftigen Sondermüll» im Bahnhof Augarten einzusammeln. Doch Helfer fand er keine. «Als ich alleine sammeln musste, war ich enttäuscht, dass niemand meinem Aufruf gefolgt war», so Müller.

Als «Hobbyloser» beschimpft

Echauffiert hat sich Müller darüber, dass im Vorfeld der Aktion einige User seinen Aufruf für nicht ganz voll nahmen. «Ich wurde teilweise als Hobbyloser beschimpft», sagt er. «De hett Hobbys», lautet etwa ein spöttischer Kommentar eines Users. Und ein zweiter schreibt, dass er dann auch gleich noch jedes Papierchen von einem Schoggistängeli mitnehmen solle.

Nachdem er jedoch dann die Aktion durchgezogen hat, habe er viel Zuspruch auf Facebook erhalten, so Müller. «Gueti Aktion, Respäkt», heisst es etwa in der Gruppe von einem User.