Das Klappern, das da nun manch einer hören mag, stammt nicht etwa von Camino, sondern vom eigenen Geldbeutel, hinten rechts, denn die Appartementpreise sind nicht ganz ohne: Knapp 1700 Franken kostet das derzeit einzige Appartement in Marzà pro Woche, das aktuell bei booking.com ab dem 23. September buchbar ist.

Camino fährt da deutlich günstiger, obwohl: Allzu lange dürfte er ohnehin nicht in Marzà bleiben – leckere Deponie hin oder her. Bereits im letzten Jahr machte er rund um Marzà einige Tage Zwischenstation, bevor er weiter nach Lleida zog, das bei ihm hoch im Kurs stand – sprich: Hier verbrachte er den Grossteil des Winters. Hält er sich an seinen letztjährigen Flugplan und behält er seine Winterpräferenzen bei, dürfte er noch diese Woche im Winterquartier landen, einer Region mit mehreren Mülldeponien. «Klapper, klapper», lässt sich da nur sagen.

Überwintert er wieder in Lleida?

Lleida liegt ebenfalls in Katalonien und zählt rund 140 000 Einwohner. Zu den Topsehenswürdigkeiten gehört laut Tripadvisor – nein, natürlich nicht die beiden Deponien, sondern die alte Kathedrale «Turo Seu Vella». Auf Platz vier folgt, das ist dann schon eher wieder nach Caminos Gusto, der Parc Municipal de la Mitjana.

Geflogen ist Camino in den letzten Tagen viel; mehrmals legte er Tagesetappen von mehr als 100 Kilometern zurück. Davor, das zeigt ein Blick auf die Datenspur auf der Karte, hielt er sich in diesem Sommer vorwiegend in drei Regionen auf: Im Juni flog er Hagenbach, eine 700-Seelen-Gemeinde im Département Haut-Rhin (F) an, im Juli liess er es sich rund um den Étang du Banbois rund 15 Kilometer südlich gut gehen und den Rest des Sommers war er im Jura stationiert.