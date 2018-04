Es ist eine Ausstellung der Gegensätze. Seit Freitagabend sind im ökumenischen Kirchenraum im Zentrum Lieb- rüti in Kaiseraugst Werke von drei Kunstschaffenden zu sehen: Elsbeth Bielser, Sherif Morgan und Elfriede Waltert. Die drei verbindet, dass sie allesamt in der Region wohnen. Bielser und Waltert in Kaiseraugst selber, Morgan in Möhlin. Ihre Werke aber sind völlig verschieden.

Elfriede Waltert und Elsbeth Bielser arbeiten mit Acrylfarben auf Leinwand. Waltert malt vor allem in Erdtönen, nutzt auch Materialien wie Sand und Kreide, um die Farben aufzumischen und Struktur und Tiefe in die Flächen zu bringen. Für Collagen verwendet sie ausserdem Karton und Textilien. Bielser hat eine komplett andere Herangehensweise. Sie hat eine Ausbildung als Maltherapeutin absolviert, der «heilende Umgang mit den Farben» fasziniert sie, wie es in einem Beschrieb zu ihren Werken heisst. Das ist in ihren abstrakten Werken mit den intensiven Farben zu erkennen.

Skulpturen aus Stein

Sherif Morgan ist der dritte ausstellende Künstler. Der 62-Jährige arbeitete während Jahren mit Olivenholz und stellte daraus etwa Lampen, Tische oder Souvenirartikel her. 2013 entdeckte er den Stein als Material für seine Werke. Seither erstellt Morgan aus Alabaster, Speckstein oder Granit Skulpturen und Figuren, etwa Tiermotive wie Eulen.

«Die Abwechslung in den Ausstellungen ist uns sehr wichtig», sagt Toni Hollenstein, seit 2012 einer der Organisatoren von «Kunst in Kaiseraugst». Ebenfalls Mitorganisatoren sind Fabienne Grossenbacher und Peter Surer. Gemeinsam führen sie die einst von Erich Schätti initiierte Ausstellungsreihe fort. Die Abwechslung ist die Konstante in den Ausstellungen von «Kunst in Kaiseraugst». Ziel sei es, neben zwei Kunstmalern jeweils auch dreidimensionale Werke wie Skulpturen, Statuen oder Plastiken zu zeigen, sagt Hollenstein. «Diese Abwechslung und Diversität macht eine Ausstellung spannend.»

Dabei ist es nicht immer ganz einfach, die richtige Kombination zu finden. Kunstmalende gäbe es in der Region viele, sagt Hollenstein. «Da ist es vor allem wichtig, Künstler zu berücksichtigen, deren Werke sich offensichtlich voneinander unterscheiden.» Umgekehrt die Situation bei Kunstschaffenden, die Skulpturen oder Ähnliches schaffen: «Sie sind in der Region deutlich seltener», sagt Hollenstein.

Künstler aus der Region

Die Organisatoren besuchen daher oft selber Ausstellungen in der Region, immer auf der Suche nach Künstlern. Dabei setzen sie bewusst auf regionale Kunstschaffende, aus dem Fricktal und dem angrenzenden Baselbiet. «Wir wollen ihnen eine Plattform bieten, ihre Werke einem grösseren Publikum zugänglich zu machen», sagt Hollenstein. Wie in diesem Jahr Sherif Morgan und Elsbeth Bielser. Für beide ist es die erste öffentliche Ausstellung.