Eines ist jetzt schon klar: Das Angebot am Spital Laufenburg wird reduziert – in welchem Umfang genau, das wird die Leitung des Gesundheitszentrums Fricktal (GZF) in den kommenden Monaten definieren.

Zwei Szenarien stehen im Raum. Beim Szenario 1 wird die stationäre Chirurgie abgezogen, die stationäre Medizin, das Pflegeheim und das ambulante Angebot bleiben; bei Szenario 2 behält Laufenburg lediglich die ambulante Sprechstunde sowie das Pflegeheim.

Die diese Woche publik gemachten Pläne des GZF kommen im Städtchen nicht überall gut an. Intensiv verfolgt hat die Diskussion Hans Ryser. Er hatte in den 1990er-Jahren die Abteilung Physiotherapie am Spital Laufenburg mitaufgebaut und geleitet, bis er sich 1999 mit einer eigenen Praxis selbstständig machte.