Auf dem Rasen am Schulgelände in Gipf-Oberfrick knallt es im Sekundentakt. Auf vier Spielfeldern dreschen die Faustballer gegen das runde Leder. Mit einem Hechtsprung erreicht der Abwehrspieler des TV Oeschgen den Ball, befördert ihn in einer Bogenlampe zum Angreifer, der sich an der Schnur hoch in die Luft schraubt und den Ball im rasanten Tempo im gegnerischen Feld versenkt. Dies bleibt nicht unbeobachtet von einem Spieler des TV Herznach, der ein Dehnband an einen Metallpfosten und an seinen Arm befestigt hat und Schlagbewegungen simuliert: «Durch die Schubkraft beim Schlagen wird ein grosser Druck auf die Schulter ausgeübt. Da ist es sinnvoll, sich vor dem Spiel aufzuwärmen», sagt er.

Während die Faustballer um 11.30 Uhr den sportlichen Reigen des dreitägigen «3-Kreisturnerfest» bereits eröffnet haben – Korb-, Schnurball, das 3-Spiele-Turnier sowie Einzelwettkämpfe in der Gymnastik und im Turnwettkampf stehen auf dem Programm –, steht OK-Präsident Beat Rauber in der Schlagerhütte und gibt Anweisungen an sein Helfer-Team. «Die Anspannung legt sich so langsam. Jetzt müssen die letzten Bodenplatten vom Festgelände noch versorgt werden», sagt er. Diese wurden Mitte der Woche auf dem Feld verteilt, um ein Feststecken der Traktoren und Gabelstapler, die das Material angeliefert haben, zu vermeiden. «Der Sturzregen vom Dienstag war schon frustrierend. Besonders, weil unser Getränkesponsor mit seinen Wagen nicht auf das Gelände fahren konnte. Das Wetter hat uns in der Planung stark zurückgeworfen», erzählt Rauber.