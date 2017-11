Kappen, Pauken, Kostüme – am Samstag, den 11. November, ist es wieder so weit: Die Narren sind los. Im Fricktal wird die Fasnacht in Kaiseraugst, Kaisten, Laufenburg, Magden, Rheinfelden und Zeiningen eröffnet. Doch kaum begonnen, legt sie eine lange Pause ein. Erst über die Faissen im Februar bricht das närrische Treiben für rund drei Wochen wieder richtig aus. Damit steht der 11.11. zeitlich einsam in der Fasnachts-Landschaft. Wieso dann den Fasnachts-Auftakt am 11. November nicht gleich abschaffen? Die AZ hat bei vier Narren nachgefragt.

Für René Leuenberger, Zunftmeister der Narro-Altfischerzunft 1386 Laufenburg, steht die Abschaffung der Fasnachts-Eröffnung am 11. November ausser Frage: «Diese Tradition hat solange ihre Existenzberechtigung, wie sie gelebt wird. Und wir leben sie», sagt er. Dazu gehört beispielsweise der Umzug durch die Laufenburger Altstadt oder das traditionelle Martinsgansessen.

Wichtig sei die Fasnachts-Eröffnung am 11. November auch deshalb, um das christliche Brauchtum zu leben: Nach alter Zeitrechnung begann am Martinstag jeweils die 40-tägige Fastenzeit bis Maria Lichtmess vor Weihnachten. Da durfte noch einmal so richtig geschlemmt werden – so wie Monate später an der «richtigen» Fasnacht, die am Aschermittwoch vor Ostern endet.