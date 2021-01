Ammann befürchtet Verkehrskollaps: Baustellen-Umleitung am Kaistenberg bereitet schon jetzt Sorgen

Zwar sei der Kreisel für Verkehrsströme, die von Richtung Sisseln und Hardwald kämen angesichts der nun fehlenden Rotlichtphasen eine gute Sache, nicht jedoch für das Nadelöhr, das von der Laufenburger- zur Hauptstrasse in Richtung Dorf führt, wie Gemeindeammann Stefan Grunder sagt. «Selbst in Coronazeiten staut sich hier der Verkehr von der T-Kreuzung bis zum Feuerwehrmagazin rund 300 Meter zurück.» Immerhin, so Grunder, habe der Verkehr über Quartierstrassen und Schleichwege, die Ortskundige illegalerweise nutzten, um den Rückstau zu umfahren, merklich abgenommen. «Bei Kontrollen hat dort die Regionalpolizei so manche Busse ausgestellt.»

Mit etwas Sorgen blickt Grunder auf die anstehende Sanierung der Kaistenbergstrasse zwischen Kaisten und Frick. Nach der ersten Bauetappe mit zwei Lichtsignalanlagen, die im Sommer zu Ende geht, gilt ab der zweiten Bauetappe ein Fahrverbot für sämtlichen Verkehr. Umgeleitet wird der Verkehr via Hardwald und Eiken. Dann, wenn Hunderte Autos zusätzlich den Eiker Verkehrsknoten passieren, befürchtet Grunder, dass es ohne Massnahmen zu einem Verkehrskollaps kommen könnte. «Wir stehen deswegen mit dem Kanton in Kontakt.»