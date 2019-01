Tee mit Agavendicksaft, Dreikönigskuchen mit Öl statt Eiern und Brennnesselchips – in Meisterschwanden hat Sabrina Hirt eine vegane Waldspielgruppe gegründet. Die Nachricht darüber hat in der Öffentlichkeit hohe Wellen geschlagen. Die AZ hat bei Waldspielgruppen im Fricktal nachgefragt, was sie von einer veganen Waldspielgruppe halten.

Andrea Böller, Leiterin der Waldspielgruppe Wurzelnäscht in Wölflinswil, lacht laut am Telefon, als sie nach ihrer Meinung zu der veganen Waldspielgruppe gefragt wird. «Das ist doof», sagt Böller, die findet, dass eine vegane Ernährung einfach zu viel ausschliesse, was die Natur in den hiesigen Breitengraden anbiete. «Ob eine vegane Ernährung für Kinder in diesem Alter überhaupt gesund ist, das ist noch mal eine andere Frage», so Böller.

Gut sei es hingegen, dass man den Kindern beibringe, dass man die Produkte, die im Wald wachsen, auch zu etwas Essbarem verarbeiten könne. «Bei uns hat es beispielsweise Bärlauch-Brötchen gegeben», sagt Böller. Um den Kindern dies zu vermitteln, sei es jedoch nicht notwendig, nur tierfreie Produkte auf den Speiseplan zu stellen.