Es ist ein herber Schlag für die Wirtschaftsregion Fricktal. Von den 1670 Stellen in Stein streicht Novartis 700 – das sind satte 42 Prozent aller Stellen. Novartis betont zwar, dass das Unternehmen gleichzeitig in Stein eine Produktionsanlage für eine neuartige Zelltherapie aufbauen und so in den nächsten Jahren bis zu 450 Stellen schaffen werde. Aber selbst wenn man die Milchbüchleinrechnung anstellt, also die neuen mit den wegfallenden Stellen verrechnet, gehen netto mindestens 250 Stellen verloren. Das sind immer noch 15 Prozent.

Betroffen vom Stellenabbau sind nicht nur die Standortgemeinde und das Fricktal. Viele, die bei Novartis in Stein arbeiten, sind Grenzgänger aus dem südbadischen Raum. Wie viele genau, sagt Novartis nicht. Das Unternehmen publiziert nur Zahlen für die ganze Schweiz. Über alle Schweizer Novartis-Standorte hinweg haben danach 67 Prozent der Mitarbeitenden ihren Wohnort in der Schweiz, 18 Prozent in Frankreich und 15 Prozent in Deutschland. In Stein dürfte der Anteil jener, die in Deutschland wohnen, deutlich höher als der Durchschnittswert von 15 Prozent sein. Noch eine zweite Zahl im «Novartis Pass», wie der Konzern die Informationsbroschüre «Novartis in der Schweiz» nennt, lässt aufhorchen: Nur 30 Prozent der 13 000 Personen, die Novartis in der Schweiz beschäftigt, sind Schweizer.