Jeder vierte Einwohner im Fricktal ist Ausländer. Dies zeigt die Auswertung der neuen Bevölkerungsstatistik. Im Bezirk Rheinfelden lag der Ausländeranteil Ende 2018 bei 25,83 Prozent, im Bezirk Laufenburg bei 19,92 Prozent. Die Differenz liegt vor allem an der Massierung von grösseren, urbaneren Gemeinden im unteren Fricktal, in denen der Ausländeranteil generell höher ist als in kleinen Landgemeinden.

Seit mehreren Jahren den höchsten Ausländeranteil hat die Gemeinde Stein. Aktuell liegt er bei 39,50 Prozent. Dies hat vor allem zwei Gründe. Stein liegt verkehrstechnisch gut – und hat einen hohen Anteil an günstigen Mietwohnungen. Dies, da im Dorf Ende der 60er- und Anfang der 70er-Jahre viele Blöcke gebaut wurden – damals in der Erwartung, dass Stein innert weniger Jahre einwohnermässig in den 5000er-Club vorstösst. Es kam etwas anders (aktuell leben rund 3200 Personen in Stein), und die Blöcke wurden vor allem eines: älter und damit zum Teil schwerer an Schweizer vermietbar. Entsprechend stieg der Ausländeranteil von 12,57 Prozent im Jahr 1978 auf nahezu 40 Prozent an.

Ein Teil dieses Anstiegs ist aber auch der generellen Zunahme von Ausländern geschuldet. So lag der Ausländeranteil in den Bezirken Laufenburg und Rheinfelden 1978 bei 10,78 Prozent, 40 Jahre später dann mit 23,45 Prozent gut doppelt so hoch. Schon damals lebten im unteren Fricktal deutlich mehr Ausländer als im oberen Fricktal: Im Bezirk Laufenburg waren 8,41 Prozent Ausländer, im Bezirk Rheinfelden 12,43 Prozent.

Kein Ausländer in Oberhof

Den mit Abstand höchsten Wert wies damals Laufenburg mit 27,02 Prozent aus – dies primär wegen den zahlreichen Italienern, die nach Laufenburg kamen, um hier zu arbeiten. An zweiter Stelle folgte Rheinfelden mit 18,03 Prozent, an dritter Stelle Frick mit 15,01 Prozent. Eine Gemeinde schaffte damals einen Nuller: In Oberhof lebte 1978 gemäss Statistik kein einziger Ausländer. In Mettau (heute ein Ortsteil von Mettauertal) war ein Ausländer zu Hause, womit der Ausländeranteil bei 0,39 Prozent lag.