Ein 44-jähriger Schweizer fuhr am Mittwochmittag kurz nach 12 Uhr, auf der Autobahn A3 in Richtung Zürich. Auf dem Gemeindegebiet von Mumpf geriet dieser, auf der nassen Fahrbahn, ins Schleudern und verlor die Herrschaft über sein Fahrzeug. Daraufhin durchbrach er den Wildschutzzaun, schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung.



Der Lenker blieb unverletzt. Am Auto sowie an der Autobahneinrichtung entstand laut der Kantonspolizei ein Sachschaden in der Höhe von insgesamt 40'000 Franken.



Um abzuklären, ob der Fahrer unter Einfluss von Drogen oder Medikamenten stand, hat die Aargauer Kantonspolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg eine Blut- und Urinuntersuchung angeordnet. Zudem nahm sie dem Lenker den Führerausweis vorläufig ab.

