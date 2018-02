Die Freiwilligen «Gewässerputzer» speisen über die «Marine Litter Watch App» in die zentrale Datenbank der Europäischen Umweltagentur ein, was sie wo gefunden haben. Nun haben sie im Swiss Litter Report erste Resultate publiziert: In den ersten neun Monaten der Aktion haben sie an 112 Standorten knapp 80'000 Abfallgegenstände eingesammelt, kategorisiert und entsorgt.

Jahreszeit lässt sich ablesen

Die Karten und Listen der Abfall-Sammler vom Swiss Litter Report zeigen, dass sie den Weg ins Fricktal nicht gefunden haben. Doch auch hier hätten sie wohl einiges zu tun. «Wir finden regelmässig Abfälle im Rechengut der Wasserkraftwerke», sagt Alexander Lennemann, Leiter Kommunikation bei der Energiedienst Holding AG. Da die Rechen an den Kraftwerken Abstände von 10 bis 15 Zentimetern aufweisen, bleiben kleinere Abfallgegenstände nicht im Rechen hängen.

Eine Statistik zu den Müllfunden im Rhein führt Energiedienst ebenso wenig wie der Kanton. Lennemann schätzt aber, dass der Anteil des Abfalls, der sich unter das natürliche Geschwemmsel wie Äste oder ganze Bäume mischt, in den letzten Jahren gleich geblieben ist.

Und auch wenn der Anteil des Mülls im Vergleich zum Geschwemmsel nur «im Promillebereich» liegt, ist die Liste der Gegenstände, die im Rechen hängen bleiben, dennoch lang. «Autoreifen, Biertischgarnituren, Surfbretter, Boote, Bierfässer, viele Bälle, Flaschen, aber auch gelegentlich Kadaver», zählt Lennemann auf – und ergänzt: «Auffallend ist, dass man anhand des gefunden Abfalls fast die Jahreszeit bestimmen kann. Im Frühjahr sind es Winterreifen und im Sommer Bälle, die wir vermehrt rausholen.» Energiedienst entsorge die Abfälle dann jeweils ordnungsgemäss.

Weiter rheinabwärts, in Basel, sind mehrere Abfallsammler des Swiss Litter Reports unterwegs – und sie finden einiges an Müll. An einem Tag im Juni etwa trug ein Sammler an einer Stelle beim Tinguely-Museum alleine über 1100 Glas- oder Keramikstücke, 336 Metall- und knapp 3000 Plastikgegenstände, wobei unter Letzteren auch die 2630 Zigarettenstummel verbucht sind. Auch grössere Müllgegenstände werden in Basel oft im Rhein entsorgt. An der letztjährigen «Ryybutzete» holten Taucher acht Tonnen Müll aus dem Fluss.

Das fischten die Taucher an der «Ryybutzete» 2017 aus dem Rhein