«Die Kinder wurden ans Thema herangeführt und wurden bis zu den Herbstferien zu Experten», sagt Jeseneg. Da er eine Filmausbildung absolviert hat, konnte er den Kindern nun das Handwerk der Filmproduktion aus erster Hand beibringen.

«Zuerst ging es darum, sich die Animationstechniken anzueignen», sagt Jeseneg. Die Kinder teilten sich danach in Gruppen auf. Jede war für eine Epoche zuständig. Noch vor Weihnachten ging es dann ans Fotografieren. In Filmboxen lichteten die Kinder alle gebastelten Szenen in grosser Fleissarbeit ab, sodass schliesslich im Film zwölf Fotos pro Sekunde zu sehen sind.

Der Unterricht rund um den Film wurde fächerübergreifend durchgeführt. Deutsch wurde mit dem Schreiben des Drehbuchs integriert, Bildnerisches Gestalten mit dem Basteln der Kulissen und Mathematik mit dem Berechnen der einzelnen Szenen, die in die Zeitvorgabe passen mussten.

Dass es die Klasse mit ihrem Film gleich zu zwei Preisen gebracht hat, freut nicht nur den Klassenlehrer. «Für Primarschüler ist so etwas das Grösste. Es war nicht nur der Sieg, sondern der ganze Tag, den wir im Verkehrshaus verbrachten», sagt Jeseneg. Die Kinder hätten sich wie kleine Filmstars gefühlt, als sie auf der Bühne von den Veranstaltern interviewt wurden.

Sogar Bundesrätin Doris Leuthard gratulierte der Klasse in einem E-Mail. Nur etwas fand die Verkehrs- und Umweltpolitikerin nicht so gelungen: Die Idee der Schüler am Schluss des Films, den Gotthard zu sprengen, «damit es noch schneller vom Norden in den Süden geht».