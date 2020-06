Bei Überholmanöver: Rennradfahrer verletzt sich bei Kollision mit Auto – Heli fliegt ihn ins Spital

Der Unfall ereignete sich am Samstag kurz vor 14 Uhr in Hottwil, einem Ortsteil der Gemeinde Mettauertal: Eine Gruppe Rennradfahrer fuhr talwärts Richtung Dorf als ein Rennradfahrer sie überholen wollte und dabei auf die Gegenfahrbahn kam. Er kollidierte daraufhin in der Rechtskurve mit dem korrekt entgegenkommenden Auto, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntagmorgen mitteilte.

Der 34-Jährige verletzte sich dabei und musste mit dem Rettungshelikopter ins Spital gebracht werden. Ein weiterer Fahrradfahrer verletzte sich leicht, weil er nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte.

An den beiden Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden.