Die externe Schulevaluation überprüft im Auftrag des Departements Bildung, Kultur und Sport die Qualität der Aargauer Schulen aus einer unabhängigen Perspektive. Die Evaluation wird von der Fachstelle Externe Schulevaluation der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz durchgeführt. Experten machen dazu Schulbesuche, befragen Eltern, Schüler, Lehrpersonen und die Schulleitung. Zudem wird das schulinterne Qualitätsmanagement überprüft. Jede Aargauer Schule wird alle fünf Jahre überprüft. Eine externe Evaluation erstreckt sich fast über ein Jahr.

Die Ampelevaluation ist ein Teil der externen Schulevaluation. Sie überprüft die grundlegenden Anforderungen, die an eine funktionsfähige Schule gerichtet werden und von einer funktionsfähigen Schule als selbstverständlich vorausgesetzt werden. Die Ergebnisse werden in den Ampelfarben Grün, Gelb und Rot ausgedrückt.

Sechs grüne und eine gelbe Ampel

In sechs von insgesamt sieben Bereichen hat die Schule Kaiseraugst eine grüne Ampel erhalten, wie aus einer Mitteilung der Schule hervorgeht: Beim Schul- und Unterrichtsklima, bei den Elternkontakten, bei der Erfüllung der Betreuungs- und Aufsichtsfunktion, bei der Schulführung, beim schulinternen Qualitätsmanagement sowie bei der Einhaltung der kantonalen Vorgaben (Regelkonformität).

Beim Arbeitsklima für Lehrpersonen dagegen steht die Ampel auf Gelb. Es wurde bemängelt, dass sowohl auf Führungsebene wie auch im Kollegium Spannungen bestehen. Der Schlussbericht zeige auf, dass diese Problematik von den Schulführungsverantwortlichen ernst genommen wurde und sie bereits vor der Evaluation wichtige Schritte zur Verbesserung in die Wege geleitet haben. In einem nächsten Schritt wird die Schulführung nun weitere Massnahmen erarbeiten, um die festgestellten Beeinträchtigungen beim Arbeitsklima für Lehrpersonen zu beheben.

Der Bericht hält weiter fest, dass sich die Kinder an der Schule Kaiseraugst wohlfühlen. Es herrschten eine lebendige und gut funktionierende Schul- und Klassengemeinschaft und ein respektvoller Umgang. In die Gestaltung des Zusammenlebens werde viel investiert, was sich in einem mehrheitlich positiven Schulklima aus Sicht der Schüler widerspiegle.

Eltern sind zufrieden

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, sind auch die Eltern zufrieden mit der Schule. Verschiedene Projekte und Anlässe ermöglichen den Schülern das Lernen und Arbeiten in unterschiedlichen Zusammensetzungen. Der in den letzten Jahren vergrösserte Schulraum biete mehr Platz für vielfältiges Lernen. Besonders geschätzt werde dabei, dass beinahe sämtliche Klassenzimmer mittlerweile auch über einen Gruppenraum verfügen.

Die Zusammenarbeit unter den Lehrpersonen werde hoch gewertet und ist engagiert. Auch habe die Schule Kaiseraugst unlängst verschiedene bedeutsame Entwicklungsthemen aufgegriffen, bearbeitet und optimiert. So zum Beispiel die Professionalisierung der integrativen Schulung und die Öffentlichkeitsarbeit. Mit der Schulzeitung «Würfelspiel» etwa sei ein neues Informationsorgan geschaffen worden, mit dem die Einwohner zweimal jährlich über Veränderungen und Aktivitäten rund um die Schule auf dem Laufenden gehalten werden. (AZ)