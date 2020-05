Bekannter Laufenburger kritisiert Corona-Grenzregime: «Wie in einer Militärdiktatur»

Es sind klare Worte, mit denen der bekannte Laufenburger Tino Brütsch eine Bilanz zum Corona-Grenzregime zieht. Er versteht, dass es in der Coronakrise Massnahmen braucht und am Anfang habe er gehofft, dass das Grenzregime mit Augenmass gelebt werde. «Leider wurde diese Hoffnung brutal enttäuscht», schreibt er in einem offenen Brief auf Facebook.

Die Verantwortlichen haben seiner Ansicht nach den Unterschied zwischen einzuschränkender Mobilität im grossen und der Aufrechterhaltung von nötigen Elementen im kleinen Grenzverkehr nicht verstanden. «Während wir als Gesellschaft auf der Ebene der Individuen eine hohe Reife im Befolgen der gebotenen Distanz bewiesen haben, benimmt sich die Grenzwache auf beiden Seiten, wie wenn wir in einer Militärdiktatur gelandet wären.» Sie verspiele das Vertrauen in die Behörden, die sich dieses mit der sensiblen Art im Umgang mit dem Lockdown verdient hätten. Dies könnte sich im Hinblick auf eine zweite Welle noch als problematisch erweisen.

Als Beispiel nennt Brütsch im Gespräch mit der AZ Grenzpaare, die sich nicht mehr sehen dürfen, und geschiedene Elternteile, die ihre Kinder über Wochen nicht besuchen können. Aber auch Berufsleute müssten «epidemiologisch unsinnige Umwege auf sich nehmen». Davon ist Brütsch ab nächster Woche selber betroffen. Er unterrichtet Gesang Teilzeit an der Kantonsschule Schaffhausen, am Montag startet der Solo-Unterricht wieder.

Umweg ist epidemiologisch ein Unsinn

Normalerweise braucht er für einen Weg knapp eine Stunde. Wenn er mit dem Zug zur Arbeit geht, steigt er in badisch Laufenburg ein und in Schaffhausen wieder aus. Nun ist aber die Grenze zu und er muss mit dem Zug über Zürich fahren, womit er pro Weg gut 2,5 Stunden unterwegs ist. «Auch seuchentechnisch ist das ein Unsinn», ärgert er sich.

Gleiches gilt für den Einkauf. Den Slogan «Zwei Länder, eine Stadt» lebt Laufenburg hier explizit. Parallel zum Aufbau der grossen Einkaufszentren auf badischer Seite verschwanden auf Schweizer Seite die Läden zusehends. «Ist die Grenze zu, wird für uns auf Schweizer Seite das lokale Angebot recht dürftig.» Was dann heisst: Wer etwas will, das er nicht in der eher kleinen Coop-Filiale bekommt, muss mit dem Bus oder Auto nach Frick. «Auch das ist im Kampf gegen Corona nicht gewinnbringend.» Brütsch wehrt sich zudem dagegen, einen Einkauf in badisch Laufenburg, 100 Meter von der Haustüre entfernt, als Einkaufstourismus zu bezeichnen.

Brütsch spricht gar von einer «Bankrotterklärung einer Zusammenarbeit über die Grenze hinweg». Etiketten wie der Zwei-Länder-eine-Stadt-Slogan haben sich für ihn «als haltlose Lügen entlarvt». Er verweist auf das Beispiel von Konstanz und Kreuzlingen, die sich hörbar bemühten, der Entwicklung entgegenzutreten. In Laufenburg und am Hochrhein dagegen höre man nichts dergleichen «und man kann nur hoffen, dass sich auch hier, gut versteckt in den vom Kundenverkehr befreiten Amtsstuben, hinter der Kulissen etwas tut».

Stadtammann Herbert Weiss stört sich ebenfalls an den geschlossenen Grenzen und vermisst die grenzüberschreitenden Kontakte. Dies sei gerade für Laufenburg hart, das stark zusammengewachsen sei. Die Kritik von Brütsch lässt Weiss so aber nicht gelten. «Als Gemeinde haben wir keinen Einfluss auf die Regeln. Der Bund gibt sie vor.» Er selber hofft, dass die Grenzzäune und -kontrollen ab Mitte Mai schrittweise abgebaut werden, «damit wir unsere Partnerschaft wieder leben können.»