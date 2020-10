Besteht die GLP den Lackmustest ohne Zugpferd Agustoni? Das sind seine potentiellen Nachfolgerinnen

Bieber hat sich, gerade auch mit ihrem Engagement für die Stadt Rheinfelden, weit über die Parteigrenzen hinaus einen Namen gemacht. Drittens tritt die Partei mit einer starken Liste an. So wird Françoise Moser, die als Gemeindepräsidentin von Kaiseraugst überzeugt, viele Stimmen sammeln, und auch den anderen Kandidierenden, etwa Stadtrat Dominik Burkhardt oder Tausendsassa Michael Derrer, ist ein gutes Resultat zuzutrauen.

Wie aber unterscheiden sich die Kandidierenden? Besonders in der Ausländerpolitik recht stark, wie ein Blick auf die Spider von sechs Kandidierenden – von vier lagen bis am Freitagnachmittag keine Daten vor – zeigt. Jon Forrer und Derrer machen sich dabei am stärksten für eine strikte Ausländerpolitik stark, bei den anderen tendiert der Ausschlag gegen null. Der schnelle Blick zeigt aber noch etwas anderes: Die Spider von Bieber, Moser und Livia Walpen liegen sehr nahe beieinander, eine thematische Übereinstimmung, die man sonst vor allem bei den Polparteien sieht.

Eine freie Wirtschaft liegt allen etwa in gleichem Masse am Herzen, dagegen gibt es markante Unterschiede bei der aussenpolitischen Öffnung: Hier gehen Walpen und Bieber am weitesten, gefolgt von Moser und Sailer. Die kleinsten Peaks sind bei Forrer und Derrer auszumachen.

Für eine liberale Gesellschaft stehen Sailer, Walpen, Moser und Bieber stärker als die beiden anderen ein. Einen allzu umfassenden Sozialstaat sehen alle sechs weniger, am ausgeprägtesten ist der Peak bei Bieber, Moser und Walpen, am kleinsten bei Derrer.

Die differierenden Spider lassen es erahnen: Die 44 Fragen, die dem Vimentis-Spider zugrunde liegen, haben die Kandidierenden zum Teil konträr beantwortet. Zwei Beispiele. Zu einem Stimmrecht für Ausländer, die seit mindestens zehn Jahren in der Schweiz leben und davon mindestens die letzten fünf Jahre im Aargau verbracht haben, sagen Bieber, Moser, Sailer und Walpen klar Ja, Forrer ist ebenso klar dagegen und Derrer hat ein «neutral/weiss nicht» angeklickt.

Die Frage, ob die Geschäftsöffnungszeiten im Kanton vollständig liberalisiert werden sollen, beantworten fünf mit einem Doppel-Plus, also einem klaren Ja. Dezidiert anderer Meinung ist Forrer, der die Frage mit einem Doppel-Minus beantwortet hat.

Livia Walpen steht am weitesten links

In vielen Fragen sind sich die sechs Kandidierenden auch (nahezu) einig. So etwa bei der Frage, ob ein Mindestlohn von 4000 Franken eingeführt werden soll. Dazu sagen Bieber, Forrer, Moser und Walpen klar Nein, Derrer und Sailer «eher Nein».

Legt man die Antworten auf die 44 Fragen auf die Links-rechts-Achse um, so zeigt sich, dass alle sechs Kandidierenden links der Mittelachse stehen. Noch auf der Achse, mit Linksdrall allerdings, befindet sich das Quadrat von Derrer. An der Achse schrammt auch noch Forrer, es folgen Sailer, Bieber und Moser. Am weitesten links steht – zumindest nach der Vimentis-Umfrage – Walpen. Aber auch ihr Quadrat befindet sich noch im zweiten der vier Links-Quadranten.

Betrachtet man die zweite Achse, also jene, die zwischen liberalen und konservativen Positionen trennt, so sind, wenig verwunderlich, alle auf der liberalen Seite des Spektrums zu finden. Am nächsten bei der Mittelachse ist auch hier Derrer. Es folgen Forrer, Moser, Bieber und Sailer. Am weitesten im liberalen Lager, im dritten von vier Quadranten, steht Walpen.