Aus welchem Material sollen Sonnenschirme bestehen? Wie lange dürfen Fahrnisbauten auf öffentlichem Raum ohne Baugesuch aufgestellt werden? Wie viele lärmintensive Veranstaltung sind im Laufe eines Jahres zumutbar? Und wie lange darf ein Boulevardbetrieb abends Gäste bewirten? Mit solchen Fragen hat sich eine Arbeitsgruppe des Bewohnervereins Altstadt Laufenburg befasst und eine Richtlinie für die Nutzung des öffentlichen Raums in der Gemeinde erarbeitet. Die Richtlinie legt ein spezielles Augenmerk auf die Altstadt, soll aber für das gesamte Gemeindegebiet anwendbar sein.

Derzeit gehen bei der Gemeindekanzlei «sehr selten» Reklamationen bezüglich der Nutzung des öffentlichen Raums ein, wie der stellvertretende Gemeindeschreiber Marco Waser sagt. Dennoch erklärt Kurt Brandenberger, Vorstandsmitglied des Bewohnervereins, man wolle mit der Richtlinie «Klarheit schaffen, wie man im öffentlichen Raum miteinander umgehen will». Sie führe zu Transparenz und Gleichbehandlung.

«Wir sind der Meinung, dass es eine solche Richtlinie braucht», so Brandenberger weiter. Am wichtigsten sei ihm aber, «dass die Diskussion über das Thema startet und stattfindet». Dass die Richtlinie vom Bewohnerverein – also einer einzelnen Interessengruppe – verfasst worden ist, hält Brandenberger für «opportun und sinnvoll». Die Arbeit sei unentgeltlich und freiwillig geleistet worden. «Solche Ressourcen sollte der Stadtrat nützen», so Brandenberger.

Stadtrat nicht an Entwurf beteiligt

Stadtammann Herbert Weiss erklärt das Vorgehen so: «Das Anliegen wurde aus Diskussionen der Bewohnerschaft an das Forum Altstadt weitergeleitet. Der Delegierte des Stadtrates hat vorgeschlagen, den Bewohnerverein mit der Erarbeitung der Richtlinie zu beauftragen.» Er weist zudem darauf hin, dass die Beschreibung der Nutzung des öffentlichen Raums auch eine Empfehlung der IG AG-Altstädte sei.

Der Stadtrat selber sei weder bei der Erarbeitung der Richtlinie dabei gewesen, noch habe er bisher Anpassungen am Entwurf des Bewohnervereins vorgenommen. «Wir wollen vorerst die Meinung der Bevölkerung einholen», so Weiss. Bis zum 16. Dezember läuft denn auch ein Mitwirkungsverfahren. In dieser Zeit können schriftlich Eingaben zum Entwurf gemacht werden. Er gehe davon aus, dass noch Anpassungen zu erwarten sind, so der Stadtammann.

Und Kurt Brandenberger sagt, er hoffe, dass im Mitwirkungsverfahren über den Inhalt der Richtlinie diskutiert und Änderungswünsche eingebracht werden. Denn auch ihm ist bewusst: «Der Entwurf ist aus der Erfahrungswelt des Bewohnervereins geschrieben. Wir können jedoch nicht für alle reden. Nun braucht es die Lesart der anderen.» Die Bevölkerung scheint die Möglichkeit zur Mitwirkung zu nutzen. Bereits sind fünf Eingaben bei der Kanzlei eingegangen.

Koordination mit Schwesterstadt

Als Basis für den Entwurf der Richtlinie habe das Reglement über die Nutzung des öffentlichen Grundes der Stadt Rheinfelden gedient, das seit Anfang 2016 gilt, so Brandenberger. «Wir haben dieses Reglement an die Verhältnisse in Laufenburg angepasst.» Tatsächlich ist der Entwurf in vielen Passagen deckungsgleich mit dem Rheinfelder Reglement. Doch es gibt auch Unterschiede: So sieht der Bewohnerverein in seinem Entwurf etwa die Schaffung einer Ombudsstelle vor, «die Beschwerden der Bevölkerung und Nutzer entgegennimmt und registriert», wie es im Entwurf heisst. Der Ombudsmann soll in regelmässigen Abständen «über die Beschwerdetätigkeit und die getroffenen Massnahmen» Bericht erstatten. «Diese Idee stammt von uns», so Brandenberger, schliesslich sei es «unglücklich», wenn der Stadtrat als Bewilligungsbehörde gleichzeitig die Ombudsfunktion ausübe.

Weiter sieht der Entwurf vor, dass die Bewilligungsbehörde mithilfe eines Jahresprogramms ihre Bewilligungen für lärmintensive Veranstaltungen mit den Behörden der Schwesterstadt koordiniert. «Die Anzahl und die zeitliche Verteilung lärmintensiver Veranstaltungen müssen mit den Anforderungen der Wohnstadt Altstadt kompatibel sein», heisst es im Entwurf des Bewohnervereins.

Unterschiedlich ist weiter die Rechtsform. Während Rheinfelden ein Reglement mit Strafbestimmungen erlassen hat, ist im Laufenburger Entwurf von einer Richtlinie die Rede. Diese sei mehr eine Anleitung, wie mit der Problematik umzugehen sei, so Brandenberger. Er betont auch, dass die Bewilligungspflicht für Veranstaltungen bereits jetzt bestehe. Insofern sei die Richtlinie kein Bürokratie-Aufbau. Nicht ganz so eindeutig ist die Aussage aus dem Rathaus: «Die Aufwand-Ertrags-Frage muss noch geklärt werden», sagt Marco Waser.