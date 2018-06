Die asiatische Tigermücke ist weiter auf dem Vormarsch. Letzte Woche wurde sie auf badischer Rheinseite gesichtet. Ralf Däubler, der Umweltbeauftragte der Stadt Bad Säckingen, sagte gegenüber der Badischen Zeitung, dass er sowohl aus Wallbach als auch aus den Kleingärten beim Zoll Meldungen erhalten habe. Die asiatische Tigermücke ist aggressiv, tagaktiv – und eine potenzielle Überträgerin von Dengue- und Chikungunya-Fieber. In der Schweiz ist bislang allerdings noch kein solcher Fall bekannt.

Im Fricktal ist die Mücke, die meist passiv in Fahrzeugen und Transportgütern eingeschleppt wird, bislang noch nicht nachgewiesen worden. Erst vor zehn Tagen wurden allerdings im Rahmen eines trinationalen Interreg-Projekts, das auch vom Kanton Aargau unterstützt wird, sechs Fallen in Kaiseraugst angebracht. Auf dieses Projekt zur Überwachung der asiatischen Tigermücke verweist auch Armin Feurer von der Koordinationsstelle Neobiota im kantonalen Amt für Verbraucherschutz. «Der Kanton Aargau führt kein eigenes Tigermücken-Monitoring durch», so Feurer weiter. Seit 2013 gebe es aber eine nationale Überwachung von invasiven, gebietsfremden Stechmücken, die das Schweizerische Tropen- und Public-Health-Institut (Swiss TPH) im Auftrag des Bundesamts für Umwelt (BAFU) durchführe. «Dabei werden Fallen an Knotenpunkten des Personen- und Frachtverkehrs in der ganzen Schweiz verteilt, zum Beispiel an Autobahnraststätten», so Feurer.

Keine neuen Massnahmen

In diesen Fallen an Raststätten habe es in den vergangenen Jahren im Aargau schon Funde von Tigermücken gegeben. In diesem Jahr habe er keine Information über positive Nachweise im Kanton, so Feurer weiter. Die Funde ennet der Grenze haben vorerst keine Auswirkungen auf die Programme im Kanton Aargau. «Zurzeit sind keine zusätzlichen Massnahmen geplant. Sollte sich eine Zunahme der Tigermücken im Aargau abzeichnen, wird die Situation neu beurteilt werden», sagt Feurer.