Heiner Herzog, als Vertreter der Käuferschaft Herzog Hornussen AG, umriss die Beweggründe zum Kauf des Areals: Die hauptsächlich im Agrarsektor tätige Firma stosse auf ihrem Areal an Grenzen, sagte Herzog. Die Gewerbeparzelle Klein sei eine strategische Reserve für die Weiterentwicklung des Unternehmens. «Wir benötigen für unsere Firma Gewerbeland», sagte Herzog. In der kurzen Zeit seit dem Kauf sind noch keine konkreten Projekte entwickelt worden, zumal der Mietvertrag der Firma Waser noch bis Ende 2019 läuft.

Parzelle bleibt in Gewerbezone

Gemeindeammann George Winet machte klar, dass die Parzelle aufgrund ihrer wenig komfortablen Schattenlage realistischerweise in der Gewerbezone verbleiben werde, was auch bei einer späteren Nutzung für ein gewisses Mass an Verkehr auf der Schulstrasse sorgen werde. Die Verbesserung der Situation auf der Schulstrasse, wie eine neue Anbindung an das übergeordnete Strassennetz, ist seit längerem ein Anliegen des Gemeinderats – Lösungen scheitern indessen an den Rahmenbedingungen wie Bachabstand oder Wald. Fazit aus der ergiebigen Gesprächsrunde: Man wird sich wohl mit kleineren baulichen Verbesserungen bescheiden müssen.

Fusion als zweites Thema

Weniger kontroversen Gesprächsstoff lieferte die geplante Fusion der Gemeinde Hornussen mit Bözen, Effingen und Elfingen. Vizeammann Guy David erläuterte die wichtigsten Eckpunkte des Zusammenschlusses. In acht Arbeitsgruppen sind die verschiedenen Teilbereiche bearbeitet worden, die nun zum Fusionsvertrag geführt haben. Zu reden gab der künftige Wasserpreis, der aktuell in Hornussen sehr tief ist und nach Einschätzung des Gemeinderats steigen dürfte. Bevor es zu den Fusionsabstimmungen in den vier Gemeinden kommt, finden in jeder Gemeinde Informations- und Diskussionsabende statt.