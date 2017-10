Auch im 125. Jahr des Bestehens des Vereins ist die Sangesfreude der derzeit 26 aktiven Mitglieder des Kirchen-und Gemischten Chores Magden ungebrochen. Mit einem farbenprächtigen «Festival der Melodien» feierten sie am Wochenende ihr Jubiläum zusammen mit sieben befreundeten Gesangsvereinen und vielen Gästen und setzten damit wunderbare Akzente zu den schönen Dingen des Alltags. Verbunden war das Fest mit dem traditionellen Talschaftstreffen der Gesangsvereine aus Buus, Wintersingen und Maisprach.

In seiner Begrüssung blickte Adrian Stalder, Mitglied des OK, kurz zurück auf die teils recht wechselvolle Geschichte des Vereins. Kurt Thommen, Vizepräsident des Männerchors Magden und ebenfalls tätig im OK, erinnerte mit dem bekannten Spruch «Wo man singt, da lass’ dich nieder...» daran, dass Musik noch immer Balsam für Gemüt und Seele ist. Weiter unterstrich er, dass eine so lange Vereinsgeschichte in der heutigen, schnelllebigen und oft unübersichtlichen Zeit nicht selbstverständlich ist.

Der Kirchen- und Gemischte Chor Magden unter Leitung von Jean Christophe Groffe nimmt im kulturellen Leben des Dorfes eine wichtige Rolle ein. Mit weltlicher und geistlicher Musik trägt er bei zur Gestaltung vieler Feiern und Feste in der Region. Als 1892 der damalige Kirchenchor aufgelöst wurde, gründete Oberlehrer Traugott Obrist mit 14 sangesfreudigen Frauen und Männern Chor.

Bunter Liederreigen

Mitgebracht hatten die acht Chöre einen Koffer voller herrlicher Melodien, altes und neues Liedgut, Besinnliches rund um die Heimat, ausgelassene Trinklieder, Romantisches, Klassisches und Lieder aus fernen Ländern.

Eröffnet wurde der Abend vom Jodlerclub Gelterkinden als Gastchor, der mit seiner Darbietung stimmungsmässig sofort die richtige Atmosphäre schuf. «Die Schwalbe schwingt zum Abendliede...» sangen innig besinnlich die Frauen und Männer des Kirchen- und Gemischten Chores Magden, komponiert vom in Vaduz geborenen Josef Gabriel Rheinberger, um gleich danach lustvoll mit dem humorvollen Schweizer Hit «Dini Seel ä chli la bambälä la» zu begeistern. Klar, dass da alle im Saal mitklatschten.

Dass das beste Bier im ganzen Nest bei «Margret am Tore» zu haben ist, wusste nicht nur der Schriftsteller Otto Roquette, der auch der literarischen Vereinigung «Rütti» angehörte, sondern natürlich auch die Herren des Männerchores Buus. Der Frauenchor Buus brauchte dagegen keinen Alkohol zum Fröhlichsein, ihnen reichte «En Brommbass und en Giige» schon völlig aus für einen lustvollen Tanz.

Zu einer virtuos gefühlsstarken Reise nach Südafrika luden der Gemischte Chor Wintersingen sowie der Frauenchor Maisprach ein. Seit 1997 ist der Song «Herr, segne Afrika» von Enoch Sontonga auch offizielle Nationalhymne des Landes, eine Ballade auch der Freiheitsbewegung dort, in der die Sehnsucht nach Unabhängigkeit und Frieden zum Ausdruck gebracht wird. «Shosholoza» zeigte danach temperamentvoll rhythmisch und in Begleitung einer Trommel den Weg nach vorne, vielgesungen in Südafrika, weil es für Mut, Aussöhnung und dem Miteinander der Kulturen steht.

Idyllisch unbekümmert führte der Männerchor Magden die Besucher zur klappernden «Mühle im Schwarzwald», hatte wie die Slowenen unbändige «Freude am Leben». Ein besonderer Hörgenuss war die Musik des Gefangenenchors aus der Verdi-Oper «Nabucco», eindrücklich dargeboten vom Männerchor Maisprach. Erzählt wird vom Streben des jüdischen Volkes nach Freiheit aus babylonischer Gefangenschaft und der Selbstüberschätzung Nabuccos. Die Melodie wurde später auch Symbol für die italienische Widerstandsbewegung gegen die Fremdherrschaft der Habsburger. Den Schlusspunkt setzten sie danach zur Freude der Gäste ausgelassen mit einem Glas Chianti-Wein.