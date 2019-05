Klar ist: Das Nock-Aus hat keinen Einfluss auf den Gastauftritt des Kantons Aargau am «Fête des Vignerons» in Vevey am 6. August 2019, der unter dem Motto «Cirque d’ArgoVin» steht und an dem Aargauer Zirkusunternehmen beteiligt sind. Das Programm sei von der «Nock»-Schliessung nicht tangiert, sagt Giger. Was der Kanton Aargau in Vevey bieten wird, will die Regierung in dieser Woche präsentieren.

Auch andere Verpflichtungen oder Verbindungen zwischen dem Zirkus respektive der Familie Nock und der Abteilung Kultur bestehen laut Giger nicht.