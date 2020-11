Corona bremst die Skilift-Instandsetzung vorerst aus

Am Samstag hätten gemäss Jahresplan die Schleppteller am Föhrlimatt montiert, die Rädchen geölt und der Motor für einen Testlauf gestartet werden sollen. Doch daraus wird nichts. Die zweite Welle bremst die angesetzte Instandsetzung des Skilifts, den der STV Wegenstetten betreibt, aus.

Anberaumt haben die Mitglieder des Vereins für die nächsten Tage denn auch eine Sitzung, in der es zu klären gilt, welche Schutzmassnahmen für einen coronakonformen Betrieb umgesetzt werden müssen. «Klar ist jedoch, dass der Skilift Anfang Dezember betriebsbereit sein soll», sagt Präsident Christoph Schreiber. Anders als in den Jahren zuvor werde man den Lift wohl nicht an einem Tag, sondern über «zwei, drei Wochenenden mit mehreren kleinen Gruppen bereit machen», so Schreiber.