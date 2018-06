33 Lernende haben die kaufmännische Lehre erfolgreich absolviert, 33 die Lehre zu Detailhandelsfachleuten oder -assistenten. In der Aula fanden sich neben Lehrpersonen und Ausbildnern auch viele Freunde, Verwandte und Bekannte der Absolventinnen und Absolventen ein. BZF-Rektor Hans Marthaler begrüsste sie alle; nicht zuletzt auch mit einem Dank dafür, den Lernenden in den vergangenen Jahren unterstützend zur Seite gestanden zu haben.

«Heute möchten wir unsere Wertschätzung und Freude über euren Erfolg ausdrücken», ergänzte Marthaler dann an die Lernenden gewandt. «Wir sind traurig, dass uns heute so viele gute Berufsleute verlassen und gleichzeitig stolz auf das gute Resultat.» Nur fünf Lernende haben ihre Lehre nicht erfolgreich abschliessen können.

Modell mit Zukunft

«Ab jetzt seid ihr Profis, man vertraut auf euren Rat – also vertraut auch ihr auf das Wissen, das ihr nach dieser Ausbildung im Rucksack habt», sagte Marthaler weiter an die Absolventen gewandt. Die heutige Zeit sei geprägt von Veränderungen. Wer aber gut ausgebildet, flexibel und offen für Neues sei, könne den Veränderungen mit einem Lächeln entgegenblicken. «Ich bin überzeugt, dass die Berufslehre mit Praxis und Theorie ein Modell für die Zukunft ist», sagte Marthaler.

Robert Conrad, Linguist und in Rheinfelden bekannt als Stadtführer, lobte in seiner humorvollen Laudatio die «anständige Berufswahl» der jungen Erwachsenen. Er selbst habe einst eine Lehre bei einer Bank absolviert. «Dass es ein anständiger Beruf ist, weiss ich, weil meine Eltern immer darauf pochten, dass ich das mache.»

Conrad verpasste es aber nicht, den Absolventen zum Schluss auch noch einen philosophischen Ansatz mitzugeben. Das Wort «Bilanz» heisse in vielen Sprachen «Waage». Auch das Leben sei eine Waage. «Gesundheit, Freundschaft und Beruf müssen sich die Waage halten, damit die Bilanz am Ende stimmt», so Conrad.