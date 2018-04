Die Reaktionen auf die Ankündigung fallen unterschiedlich aus. Herbert Weiss (CVP), Stadtammann von Laufenburg, ist überrascht, dass die Diskussion um den Standort Laufenburg diese Formen angenommen hat – und dass das «Aus» für das Akutspital so schnell vor der Tür steht. «Grundsätzlich will ich, dass der Standort Laufenburg so wenig wie möglich geschwächt wird», sagt er. Dieser liege ihm am Herzen.

Natürlich wisse er, dass es schon länger Anzeichen für eine Konzentration in Rheinfelden gebe und dass das Gesundheitswesen im Wandel sei. Diesem Wandel könne sich das GZF nicht verschliessen. Er appelliert aber an die Spitalleitung, nun eine genaue Auslegeordnung vorzunehmen. Vielleicht, so hofft Weiss, gebe es ja neben den beiden skizzierten noch eine dritte Variante. Eine, bei der der Standort Laufenburg weniger blutet. Weiss ist sich aber auch bewusst, dass man die Veränderungen nicht nur durch die Laufenburger Brille anschauen darf. «Zentral ist für das Fricktal, dass das GZF als Ganzes nicht geschwächt wird. Wir brauchen ein starkes Gesundheitszentrum.»

«Es tut weh»

Rudolf Lüscher (CVP), der 20 Jahre lang Stadtammann von Laufenburg war und in dieser Zeit auch die Fusion der beiden Spitäler Laufenburg und Rheinfelden im Jahr 2000 miterlebt hat, «tut es weh», was sich da am Spitalhorizont abzeichnet. Es sei sicher richtig, dass das GZF die Zukunft angehe, Abklärungen treffe und auch aktiv informiere. Er fordert, dass für den Standort Laufenburg «das Bestmögliche» herausgeholt wird. Was dieses Bestmögliche ist, kann er derzeit nicht beurteilen. «Warten wir die Abklärungen ab», sagt Lüscher, der nach wie vor den Förderverein Gesundheitszentrum Fricktal präsidiert.

Eines kommt für Lüscher indes nicht infrage: ein Totalabbau der Notfallstation. «Es braucht eine Anlaufstelle in Laufenburg», ist er überzeugt. Dies beurteilt auch SVP-Grossrat Christoph Riner so. Einen Totalrückzug aus Laufenburg hält er nicht für adäquat. «Ich kann mir eine Zwischenlösung vorstellen, etwa eine Tages-Notfallstation.» Auch er hat, wie alle Befragten, Verständnis dafür, dass das GZF die Strukturen überprüft. «Dabei darf aber nicht nur das Geld eine Rolle spielen.» Es gelte auch, die regionalen Bedürfnisse zu berücksichtigen. Dass diese nicht gratis zu haben sind, ist sich der SVP-Politiker bewusst – und ist bereit, gewisse Kosten «im Sinne einer ausgewogenen Regionenpolitik» in Kauf zu nehmen.