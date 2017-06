Der Stadtrat hatte bereits einmal die Einsetzung eines Heimrates in Aussicht gestellt, umgesetzt wurde die Idee bis anhin aber nicht. Nun muss er an der nächsten Gemeindeversammlung über das weitere Vorgehen informieren. So lautete der deutlich angenommene Antrag der SP. Und auch die CVP kam mit einem Antrag durch: So soll der Stadtrat im Winter wieder genau über die finanzielle Situation des WPZ informieren.

Beim Stadtrat stiessen die Forderungen auf offene Ohren. Ammann Franco Mazzi verwies auf die «schwierige Aufbauphase», in der «sicher auch Fehler passiert» seien. Nun aber sei das WPZ auf einem guten Weg. «Wir dürfen zuversichtlich sein», so Mazzi.