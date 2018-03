«Mit der Aufhebung des Euro-Mindestkurses und der verstärkten Konkurrenz im Ausland sind die Preise inzwischen wieder um rund 20 Prozent gegenüber dem Höchststand gesunken.»

Dass nun gleich mehrere Läden leer stehen respektive die Hausbesitzer Mühe haben, einen Nachmieter zu finden, ist kein Rheinfelder Phänomen. Auch in Frick stehen seit über einem Jahr Verkaufslokale an der Hauptstrasse, an der Widengasse und im Coop-Center leer.

Von Laufenburg ganz zu schweigen; hier gibt es in der einst belebten Altstadt nur noch eine Handvoll ladenähnlicher Lokale. Die Altstadt wirkt deshalb oft wie ausgestorben. Auch am Freitag: Nur gerade eine Handvoll Menschen bewegt sich durch die Gassen.

Der Mietpreise könnte eine Erklärung für die langen Leerstände sein, sagt Matter. Zudem befinde sich der Detailhandel seit einigen Jahren in der Krise. Die Umsätze sinken, die Konkurrenz im Internet nimmt laufend zu.

Gerade in den Grenzstädten Laufenburg und Rheinfelden macht so manch einem Detailhändler die deutsche Konkurrenz einen fetten Strich durch die Rechnung.

Wer am Wochenende in den Laufenpark in Badisch-Laufenburg fährt, fühlt sich fast wie zu Hause: Auf den Parkplätzen vor dem Einkaufszentrum sichtet man mehrheitlich Autos mit Schweizer Nummernschildern.

Vor einer Woche beispielsweise las man: AG, BL, BS, BE, LU, SO, ZH, ZG. Die Aufzählung ist nicht vollständig.

Ein weiterer erschwerender Faktor ist die Nähe von Basel «mit einem riesigen Angebot an Detailhändlern», sagt Matter. Klar ist für den Volkswirt aber auch: Ein Laden kann in Rheinfelden durchaus funktionieren.

Bedingung ist, dass er ein Sortiment führt, das nachgefragt wird, und dass der Standort stimmt. «Flächen an zweitklassigen Standorten haben Mühe, die benötigten Umsätze zu erzielen», sagt Matter.

Dass die im Fricktal angebotenen Verkaufsflächen meist unter 150 Quadratmetern liegen und damit eher klein sind, erachtet Matter nicht als Hindernis.

Er nennt als Beispiel die Zürcher Bahnhofstrasse, wo sich der Mietpreis pro Quadratmeter und Jahr zwischen 2000 und 9500 Franken bewegt.

«Abgesehen von den Kaufhäusern und den Flagship-Stores der Modeketten sind auch an der Zürcher Bahnhofstrasse eher kleine Läden zu finden.»

Klein und zentral ist gefragt

Auf dem Markt gefragt sind laut Matter zweierlei Objekte: Kleinere Läden an zentraler Lage und grössere Flächen an peripherer Lage – «sofern sie eine überdurchschnittliche Verkehrserschliessung aufweisen».

Dass die Preise im Fricktal in den nächsten Monaten purzeln werden, glaubt Matter trotz Leerständen nicht.

«Sofern der Franken auf dem heutigen Niveau zum Euro bleibt oder sogar weiter schwächelt, dürften die Preise nicht weiter sinken und allenfalls – wenn auch zögerlich – sogar steigen.»

Dies trifft insbesondere auf Gebiete mit einem dynamischen Wachstum und einer kaufkräftigen Bevölkerung zu, was auf das (untere) Fricktal fraglos zutrifft. «Gebiete mit hohem Bevölkerungswachstum dürften auch gute Standorte für Verkaufsflächen sein», sagt Matter.

Dazu zählt er einerseits Gemeinden entlang den Hauptverkehrsachsen, andererseits die Agglomerationen der Zentren. «Insofern ist in der Region Kaiseraugst-Rheinfelden mit steigender Nachfrage nach Verkaufsflächen zu rechnen.»

Spaziergang der Hauptstrasse entlang in Frick. In vielen Ladenlokalen sind heute Dienstleister wie Immobilienhändler, Coiffeurs, Nagelstudios oder Versicherungen einquartiert. Dieses Segment habe in den vergangenen Jahren ein starkes Wachstum erlebt, sagt Matter, «nicht zuletzt, weil gewisse dieser Angebote nicht durch das Internet konkurrenziert werden können».

Zudem seien gerade Dienstleister wie Coiffeure auf eine gute Sichtbarkeit angewiesen, da sie oft auch spontan aufgesucht würden.

Der Trend, das Ladenlokal an Dienstleister zu vermieten, dürfte anhalten, glaubt Matter. «Angesichts der Schwierigkeiten auf den Verkaufsflächenmärkten dürfte wohl noch der eine oder andere Eigentümer auf die Idee kommen, seine Ladenflächen als Büros anzubieten.»

Ob das funktioniere, hänge auch hier von der Lage und – im Vergleich zum klassischen Detailhändler – verstärkt vom Preis und der Qualität der Fläche ab.

Rheinfelden, Marktgasse. Die beiden jüngeren Herren, die vor dem leeren Laden standen, verabschieden sich. Was nun mit Herr und Frau Müller ist – ihr Geheimnis bleibts.