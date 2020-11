Das neue Steuerparadies: Ja zum Steuerfuss von 65 Prozent – doch es gibt noch attraktivere Gemeinden

Wenn eine Gemeinde ein Budget präsentiert, das auf einem um fünf Prozent reduziertem Steuerfuss basiert, dürfte die Zustimmung des Souveräns sicher sein. So sagten auch die 104 in der Turnhalle Dorf anwesenden Kaiseraugster Stimmberechtigten (von 3218 insgesamt) Ja zum Budget 2021 der Gemeinde und einem Steuerfuss von 65 Prozent.

Kreditbegehren ebenfalls genehmigt

Das Eigenkapital ist auf 27 Millionen Franken angewachsen. 265'000 Franken sollen in den öffentlichen Spielplatz bei der Überbauung Wurmisweg-West fliessen, 219'000 Franken in das Projekt Klassenmusizieren für die Schuljahre 2021/22 bis 2026/27.

Die entsprechenden Kreditbegehren genehmigten die Stimmberechtigten. Sie billigten weiter die Kreditabrechnungen im Zusammenhang mit den Bauarbeiten in Hirsrütiweg und Rinaustrasse sowie bei den Zusatzlektionen Soziale Belastung in den Schuljahren 2017/18 bis 2019/20. Beide wurden unterschritten.

Wer den tiefsten Steuerfuss hat

Mit einer neuerlichen Senkung des Steuerfusses wird die Gemeinde noch attraktiver. Bereits auf das laufende Jahr hin konnte in Kaiseraugst der Steuerfuss gesenkt werden – damals um elf Prozent. Blickt man auf die Steuerfüsse der Gemeinden im Kanton Aargau, stellt man fest, dass derzeit drei Gemeinden noch weniger Steuern eintreiben als Kaiseraugst.

An der Spitze liegt Geltwil mit 50 Prozent. Dahinter folgen Oberwil-Lieli mit 57 und Meisterschwanden mit 65 Prozent. So gesehen liegen ab 2021 zwei Gemeinden auf dem dritten Platz, wenn Kaiseraugst dann ebenfalls einen Steuerfuss von 65 Prozent ausweist. In diesem Jahr ebenso noch vor Kaiseraugst liegt Unterlunkhofen mit einem Steuerfuss von 69 Prozent. Weitere «Steuerparadiese» befinden sich unter anderem in Staufen, Oberlunkhofen (je 76 Prozent) und in Seengen (77 Prozent). (az/cri)

