Die Fricktaler haben die Nase vorne – oder, treffender: am Auspuff. Mit 634,3 Autos pro 1000 Einwohner ist der Bezirk Laufenburg der Bezirk mit der höchsten Autodichte im Aargau. Der Bezirk Rheinfelden dagegen liegt mit 572,2 Personenwagen pro 1000 Einwohner auf Bezirks-Rang 8, also im hinteren Mittelfeld. Umgekehrt gerochen: Der Bezirk Rheinfelden ist der Bezirk mit der drittkleinsten Autodichte im Kanton. Dies zeigt eine AZ-Auswertung der Motorfahrzeugstatistik 2016. Danach liegt das kantonale Mittel bei 558 Fahrzeugen pro 1000 Einwohner.

Fünf Ergebnisse stechen beim Blick in die Statistik besonders in die Nase:

Die Fricktaler Gemeinde mit der höchsten Autodichte ist Olsberg mit 754,9 Personenwagen pro 1000 Einwohner. Gesamtkantonal liegt das 360-Selen-Dorf hinter Schinznach-Bad (923,7), Mönthal (798), Baldingen (757,1) und Wiliberg (756,1) damit an fünfter Stelle. Ebenfalls viele Autos im Fricktal stehen in Schwaderloch (751,1), Mettauertal (722,5) und Schupfart (719,7).

Am anderen Ende der Skala firmiert Rheinfelden mit 502,2 Autos pro 1000 Einwohner. Nur in 8 der 213 Aargauer Gemeinden stehen weniger Fahrzeuge als im Zähringerstädtchen. Spitzenreiter in der Rubrik «niedrigste Autodichte» ist Ennetbaden (463,2), gefolgt von Windisch (464,5) und Suhr (479,7). Ebenfalls eine tiefe Autodichte haben im Fricktal Kaiseraugst (543), Möhlin (567,7) und Oberhof (581,5).

Autodichte: je ländlicher, je höher

Zwei generelle Aussagen lässt die Statistik zu: Dei Autodichte ist, erstens, niedriger, je näher eine der beiden Verkehrsdrehscheiben – Frick und Rheinfelden – liegt. Die beiden Gemeinden sowie ihr Einzugsgebiet locken viele Einwohner an, die mit dem Zug zur Arbeit pendeln, bei einer Auto-Teilet mitmachen oder aus ökologischen Gründen ganz auf ein eigenes Fahrzeug verzichten. Zweitens steigt die Autodichte mit dem Landfaktor an. In Seitentälern ist man stärker auf ein eigenes Auto angewiesen; nicht selten parkieren hier sogar zwei oder mehr Autos in den Garagen. In Olsberg beispielsweise waren im September 2016 271 Autos registriert – bei gut 300 Einwohnern im fahrfähigen Alter. Umgekehrt betrachtet: In Rheinfelden waren total 6657 Autos registriert – bei gut 13 300 Einwohnern, davon gut 11 000 mit der Alterslizenz zum Fahren.

Mit seinen 271 Personenwagen ist Olsberg gleichzeitig jene Gemeinde im Fricktal, die in absoluten Zahlen den tiefsten Autobestand hat. Es folgen die ebenfalls einwohnermässig kleinen Gemeinden Oberhof (353), Schwaderloch (507), Hellikon (525) und Ueken (563). Am anderen Ende der Skala parkieren, pardon: rangieren Möhlin mit 6200 und Rheinfelden mit 6657 Autos. Mit grossem Abstand folgt das knapp halb so grosse Frick: Hier sind 3124 Autos beheimatet, in Kaiseraugst sind es 3005.

Gesamthaft kommt der Bezirk Laufenburg auf 19 913 und der Bezirk Rheinfelden auf 27 021 Autos. Zum Vergleich: Insgesamt gibt es 386 561 Autos mit AG-Schildern. Das sind gut dreimal so viele wie 1974. Damals zählte man im Aargau 123 050 Personenwagen. 1990 waren es dann bereits 227 893 und vor zehn Jahren, 2007, 321 211 Autos.

Zählt man die Nutzfahrzeuge, Busse, Motorräder und landwirtschaftlichen Motorfahrzeuge hinzu (siehe Grafik), tuckern, brummen und flitzen im unteren Fricktal 36 692 und im oberen 30 132 Fahrzeuge herum. Gesamtkantonal sind es 539 715 Fahrzeuge. Auch hier hat sich die Zahl in den letzten 43 Jahren mehr als verdreifacht: 1974 waren es 166 965 Fahrzeuge.

Möhlin mit starker Landwirtschaft