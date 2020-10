Das Phänomen Christoph Riner – der Wahlüberflieger im Fricktal

Diese Wertschätzung, dieses Wissen darum, dass Riner auf Parteilinie ist, dass er sich in Aarau insbesondere auch für die Anliegen der kleinen Regionen stark macht, dass er kämpft, dass er nicht schnell klein beigibt, dass er kein Fähnchen im Wind ist, führte dazu, dass sein Namen auf den meisten SVP-Listen doppelt auftaucht.

3353 Stimmen holte er auf veränderten Listen, 2303 davon auf seiner eigenen – und ist damit der klare Panachierkönig im Fricktal. Dabei schrieben nicht nur SVP-Wähler Riner auf ihren Wahlzettel. Bei der FDP holte er 124 Stimmen, bei der CVP sogar 223. Und selbst im linken Lager gilt er nicht bei allen Wählern als unwählbar: 50 Stimmen bekam er über die SP-Liste.

Er ist bodenständig

Riner gelingt es, die Reihen hinter sich zu schliessen. Während viele Kandidierende oft nur in ihrem näheren Wohnumkreis gute Resultate erzielen, machte der SVP-Politiker – dies ein dritter Grund für seinen Erfolg – in allen Gemeinden eine gute Figur. Am meisten holte er in den beiden grössten Gemeinden, Frick und Gipf-Oberfrick, am drittmeisten in Zeihen, seiner Wohngemeinde.

Wie erklärt sich Riner seinen Erfolg? «Offenbar schätzen es die Leute, wie ich mich für das Fricktal einsetze», sagt er und in diesen Worten schwingt die Eigenschaft mit, die ihn vielen sympathisch macht: eine Portion Bescheidenheit, eine Sachorientierung. Statt eines Egoboosters treibt ihn die Politik an und um. Riner hat im Wahlkampf einen Ausdruck für sich gebraucht, der ihn gut umschreibt: er ist bodenständig.

Die Wahl sei auch eine Verpflichtung, sagt Riner. Er wolle weiter so wie bisher politisieren. Vielleicht dereinst auch in Bern. Bei den Nationalratswahlen vor einem Jahr erzielte er ein gutes Ergebnis – und ist derzeit erster Ersatz.