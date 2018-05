Der Laufenburger Stadtrat plant, die beschädigte Passerelle über der Winterthurerstrasse (K130) zu ersetzen. An der kommenden Gemeindeversammlung vom 8. Juni ist ein Verpflichtungskredit in der Höhe von 310'000 Franken traktandiert. Im September 2016 war ein Sattelschlepper mit zu hoher Ladung durch Laufenburg gefahren. Er blieb an der Passerelle hängen und riss diese herunter.