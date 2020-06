Das über 30-jährige Schulhaus erhält ein umfassendes Lifting

Das Obere Schulhaus, gebaut 1986, soll komplett saniert werden. Den Kredit für das Projekt sprach die Gemeindeversammlung im November 2019. Nun liegt das entsprechende Baugesuch auf der Gemeindekanzlei öffentlich auf. Gegenüber der Projektvorlage an der Gemeindeversammlung habe sich nichts geändert, sagt Gemeindeschreiber Urs Treier.

Vorgesehen ist demnach, dass die Struktur und Bausubstanz des Gebäudes erhalten bleiben. Während die Grundstruktur in einem guten Zustand ist, sind dagegen viele Bauteile und Installationen sanierungsbedürftig.

«Seit etlichen Jahren bestehen bereits Schäden an der Fensterfront der Westfassade», hiess es in der Botschaft für die Gemeindeversammlung zum Projekt. Der energetische Zustand der Gebäudehülle mit Fassade, Fenster und Dach bedarf ebenso einer Erneuerung, genauso die Installationen der Haustechnik. Auf der Südseite des Dachs ist ausserdem eine Foto­voltaikanlage vorgesehen.

Das Obere Schulhaus beherbergt heute einen Teil der Mittelstufe, das Lehrerzimmer, die Büroräumlichkeiten für die Schulleitung und die Schulverwaltung sowie das Musikschulzimmer und die Bibliothek. Neben den baulichen Massnahmen bestehe auch Handlungsbedarf bezüglich des Raumkonzepts.

«Die Anforderungen an die Schul- und Verwaltungsräume haben sich in den letzten 30 Jahren verändert», hiess es dazu in der Botschaft. Die Raumeinteilung soll dementsprechend an die heutigen Anforderungen angepasst werden. An der Fassade des Gebäudes soll ausserdem ein Aussenlift angebracht werden und künftig einen rollstuhlgängigen Zugang zu den Räumlichkeiten gewährleisten.

Während der Bauzeit wird im Container unterrichtet

Die Kosten für das Projekt belaufen sich laut Kreditvorlage auf rund 4,3 Millionen Franken, wobei gut 3,7 Millionen Franken auf die Gebäudekosten entfallen. Im Kredit enthalten sind daneben unter anderem auch die Kosten für einen Container als Ersatzschulraum während der Bauzeit.

Auch ein Abbruch samt Neubau eines Schulhauses wurde geprüft – erwies sich laut Botschaft aber als deutlich teurer. Das Baugesuch liegt noch bis am 13. Juli öffentlich auf. «Unvorhergesehene Verzögerungen ausgenommen ist der Baustart für Februar 2021 geplant», sagt Urs Treier. Die Bauzeit beträgt rund ein Jahr. (nbo)