Das Verkehrswachstum hat sich verlangsamt: Wo es im Staffeleggtal die grössten Veränderungen gab

Die Antwort ist deutlich: Der Regierungsrat sieht keine Möglichkeit, die Staffeleggstrasse vom Transit-Schwerverkehr zu entlasten. Dies geht aus seiner Antwort auf eine Interpellation von CVP-Grossrat Werner Müller hervor (AZ vom Samstag). In der Antwort auf eine weitere Interpellation, jene der beiden SP-Grossrätinnen Elisabeth Burgener und Colette Basler, schlüsselt der Regierungsrat die Verkehrsentwicklung im oberen Fricktal im Detail auf. Drei Erkenntnisse.

1. Staffeleggzubringer brachte zusätzlichen Verkehr

Die primäre Zielsetzung des 2010 eröffneten Staffeleggzubringers war es, Aarau und Küttigen vom Durchgangsverkehr zu entlasten. Hier wurde «das gewünschte Ziel» erreicht. Wo Licht ist, ist in der Regel auch Schatten – dieser liegt in diesem Fall im Fricktal: Zwischen 2008 und 2015 nahm der Verkehr jährlich um 4,7 Prozent zu und lag damit deutlich über dem kantonalen Schnitt, was zu einem grossen Teil auf den Zubringer zurückzuführen ist.

Ein Lichtblick: Seit 2015 hat sich das Wachstum auf rund 1,6 Prozent jährlich verringert und entspricht somit dem durchschnittlichen Verkehrswachstum im Kanton zwischen 2010 und 2019.

2. Der Schwerverkehrsanteil liegt über fünf Prozent

Im letzten Jahr lag der Schwerverkehrsanteil inklusive Busse an der Messstelle in Herznach bei 5,7 Prozent. Der Anteil in absoluten Zahlen hat sich laut Regierung seit 2015 nicht verändert und liegt bei rund 620 Fahrzeugen pro Tag. Andere Messungen auf der Nordseite der Staffelegg zeigten zwischen 2009 und 2017 einen prozentualen Rückgang des Schwerverkehrs, aber eine Zunahme in absoluten Zahlen. Anders als befürchtet, führte der Autobahn-Rheinübergang bei Rheinfelden laut dem Regierungsrat nicht zu einer Verkehrszunahme an der Staffelegg.

Zum Vergleich: In Frick betrug der Anteil des Schwerverkehrs je nach Messstelle zwischen 2,4 und 3,3 Prozent und in Laufenburg bei 5,4 Prozent. In Wölflinswil machte der Schwerverkehrsanteil 4,7 Prozent aus. Allerdings fahren hier auch deutlich weniger Fahrzeuge als über auf der Staffeleggroute: Passierten im letzten Jahr 10860 Fahrzeuge die Messstelle in Herznach, waren es in Wölflinswil bei der Messung 2017 deren 3044.

3. Der Pendler- und Einkaufsverkehr belastet Laufenburg

In Laufenburg betrug das jährliche Verkehrswachstum auf der Baslerstrasse zwischen 2008 und 2017 rund 3,5 Prozent; 2017 passierten 14121 Fahrzeuge die Zählstelle. Am Grenzübergang stieg die Verkehrsbelastung im gleichen Zeitraum um rund 4,8 Prozent pro Jahr an. Allerdings: «Seit 2017 verzeichnet die Belastung auf der Rheinbrücke jedoch eine deutliche Abnahme», schreibt der Regierungsrat in seiner Antwort. Passierten 2017 noch 12350 Fahrzeuge die Rheinbrücke, waren es zwei Jahre später 10761.

Die hohe Verkehrsbelastung hat zwei Ursachen: Zum einen den Pendlerverkehr; auch viele Deutsche nutzen die Strecke, um an ihren (Pharma-)Arbeitsplatz im Sisslerfeld, in Rheinfelden und Kaiseraugst zu gelangen. Der zweite Treiber ist der Einkaufstourismus.

Eine Studie zum grenzquerenden Verkehr aus dem Jahr 2011 belegt, dass rund ein Viertel des Verkehrs an allen Grenzübergängen zwischen Deutschland und dem Aargau auf den Einkaufstourismus zurück- gehen. Neuere Werte gibt es nicht. Die Regierung geht aber davon aus, dass die 2011 ermittelten 25 Prozent «nach wie vor plausibel» sind.