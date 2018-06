Der letzte Gong in der Kreisschule Eiken-Münchwilen-Stein (EMS) wird in rund einem Jahr schlagen: Zum Schuljahr 2019/2020 wird der EMS-Schulverband aufgelöst. Grund hierfür ist, dass er mit der gesetzlichen Mindestgrösse an Schülern zu kämpfen hat. Während Stein seine Oberstufenschüler ab Sommer 2019 nach Rheinfelden schickt, haben sich die Münchwiler für den Standort Frick entschieden (die AZ berichtete).

Unklar ist hingegen, was mit den Oberstufenschülern aus Eiken passiert. Zwar stimmte die Gemeindeversammlung im Juni 2017 dem Anschluss an die Oberstufe in Frick zu, doch nur ein halbes Jahr später wurde der Gemeinderat per Überweisungsantrag verpflichtet, den Anschluss an die Oberstufe in Gipf-Oberfrick zu prüfen.

«Frick ist eine gute Lösung»

Im Hinblick auf die Gemeindeversammlung vom 29. Juni hat der Gemeinderat diesen Auftrag wahrgenommen und die Oberstufenstandorte Frick und Gipf-Oberfrick miteinander verglichen. Nach dem Abwägen der Vor- und Nachteile kommt er in der Botschaft zum Schluss, dass der Oberstufenstandort Frick «eine gute Lösung ist» und es keinen Sinn macht, «an einem gut funktionierenden Oberstufenstandort vorbeizufahren».

Ein Grund, weshalb der Gemeinderat den Standort in Frick jenem in Gipf-Oberfrick vorzieht, ist der kürzere Schulweg. «Es ist dem Gemeinderat ein Anliegen, die Jugendlichen zu animieren, den Schulweg mit dem Fahrrad zu bewältigen», heisst es in der Botschaft. Für den Schulweg mit dem Velo nach Frick wird eine Dauer von 16 Minuten veranschlagt, für jenen nach Gipf-Oberfrick 20 Minuten.

Stufenwechsel innerhalb des Ortes

Auch in Sachen Freifächerangebot habe Frick die Nase vorne. Zudem gibt es laut Gemeinderat am Standort Frick eine Hausaufgabenbetreuung, Lerncoaching und Einsätze vom Zivilschutz im Bereich Nachhilfe. Zusätzlich stünden drei Heilpädagogen jederzeit zur Verfügung. «In Gipf-Oberfrick ist eine Aufgabenhilfe nicht vorhanden, da kein Bedürfnis dafür besteht. Sollte eine solche ins Leben gerufen werden, so müssten die Gemeinden diese finanzieren», heisst es in der Botschaft.

Ein weiterer Vorteil von Frick sei, dass dort im Gegensatz zu Gipf-Oberfrick ein Stufenwechsel in derselben Umgebung möglich wäre. So ist der Oberstufenstandort Frick gleichzeitig Real-, Sekundar- und Bezirksschulstandort.

Ein relevantes Kriterium ist für den Gemeinderat die Verpflegung der Jugendlichen. Während in Frick an fünf Tagen in der Woche ein Mittagstisch angeboten werde, sei dies in Gipf-Oberfrick nur an zwei Tagen pro Woche der Fall. Zusätzlich führt der Gemeinderat an, dass in Frick der Pausenkiosk von der Bäckerei-Konditorei Kunz betrieben wird, die dort ihre Produkte vergünstigt anbietet.

Mitspracherecht in Gipf-Oberfrick?

Als Vorteil des Oberstufenstandortes Gipf-Oberfrick nennt der Gemeinderat die «sehr überschaubare Grösse». Momentan gehen 143 Sek- und Realschüler in Gipf-Oberfrick zur Schule. In Frick sind es 255 Schüler. Weitere 300 Schüler besuchen die Bezirksschule.

Auch das aktuell etwas tiefere Schulgeld – dieses wird von Jahr zu Jahr neu festgelegt – sowie die Mitsprachemöglichkeiten sprächen für Gipf-Oberfrick. Dort räumt der zugrundeliegende Regos-Vertrag den angeschlossenen Gemeinden die Möglichkeit ein, ihre Interessen an einem jährlichen Austauschtreffen mit je einer Stimme zu vertreten, wobei laut Botschaft «der Einfluss dieser Stimme infrage gestellt werden kann».

Zu guter Letzt ist auch das Thema Nachhaltigkeit für den Gemeinderat ein gewichtiges Argument. So wisse man, dass in Frick der Oberstufenstandort auf lange Sicht gesichert ist. Dies sei in Gipf-Oberfrick nicht der Fall.